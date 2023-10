Linda zhubla 10 kilogramů. Vyřadila jsem veškeré cukry a piju vodu, říká

„Když mi začala stoupat hmotnost, uvědomila jsem si, že to takhle nesmím nechat. Jinak se vyšplhá bůhví kam. Navíc mě v pohybu omezovalo bolavé koleno. Už od mládí jsem aktivně sportovala a kolenní kloub to zkrátka odnesl. Bavil mě hlavně tanec, jízda na koni a fotomodeling. Většina těchto aktivit ale najednou musela jít stranou. Co kdyby koleno nevydrželo?“ vzpomíná Linda, která zahodila veškeré výmluvy a začala o sebe víc pečovat. Předně trochu změnila svůj jídelníček.

Vyřadila veškeré cukry, sladké limonády nahradila obyčejnou vodou nebo neslazeným čajem a na nějaký čas se vzdala kávy.

„Přestala jsem jíst pečivo, různé uzeniny i knedlíky, které jsem vyměnila za zeleninové saláty. Chutnají mi i pokrmy z ryb, krůtího a kuřecího masa. Taky si dopřávám víc ovoce a zeleniny.“

„Jasně, že občas zhřeším a dám si zmrzlinu, vínko nebo nějaký míchaný drink, a to nejen v létě. Každý potřebujeme občas upustit páru, ale všeho s mírou,“ usmívá se sympatická mladá žena, které se podařilo dostat na ideální váhu padesát sedm kilogramů. K tomu jí prý dopomohlo i její okolí.

Byla jsem holka krev a mlíko

„Snažím se obklopovat jen milými a pozitivně naladěnými lidmi. To je základ. Samotná redukce váhy stejně jako všechno ostatní, o co v životě usilujeme, je především o nastavení v hlavě. Je třeba s pevnou vůlí jít za svým cílem a nepolevit... Já osobně se snažím radovat z každého okamžiku v životě a nepodstatné věci prostě házet za hlavu.“

„Tak třeba na hubnutí mě bavilo to, že jakmile jsem se zbavila prvních pár kil, začala jsem být veselejší a spokojenější. Nejenom v osobním životě, ale i v tom sportovním,“ usmívá se Linda a zasvěcuje nás do svých pohybových aktivit. Chodí hodně pěšky, plave, jezdí na koni a tancuje.

„V létě a teď na podzim moc ráda chodím po horách, turistika je skvělá. Člověk je spojený s přírodou, šplhá do výšek, užívá si výhledy a krásně si vyčistí myšlenky. Nejhezčí pohled na svět je podle mě ale opravdu z koňského hřbetu. Koně jsou úžasná stvoření, v jejich přítomnosti úplně pookřeju a užívám si toho,“ říká mladá žena.

Linda zavzpomínala i na své dětství. I když několik let působila jako štíhlá fotomodelka, v dospívání bývala holka krev a mlíko. Zeštíhlela až časem a dnes se opět může pochlubit hezky tvarovanou postavou.

Navíc ji po zhubnutí přestalo bolet koleno. „To je pro mě nejdůležitější! S manželem často vyrážíme na túry do přírody. A když počasí dovolí, hrajeme rádi plážový volejbal. K tomu všemu samozřejmě potřebuju být fit a pohyblivá.“