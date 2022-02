Žena radikálně zhubla, nyní shání peníze od dárců na odstranění kůže

Na operaci potřebuje v přepočtu bezmála milion korun. Normální cestou by peníze sháněla jen velmi těžko, tak se rozhodla pro otevřenou sbírku. Kvůli svému zdravotnímu stavu totiž nemůže pracovat jako ostatní lidé. V minulosti jí lékaři diagnostikovali fibromyalgii. Jedná se o nezánětlivý muskuloskeletální syndrom (jeden z projevů mimokloubního revmatismu) charakterizovaný plošnou bolestí se ztuhlostí.

„Mám bolesti a s vytahanou kůží si stále připadám jako obézní a hodně nemotorná. Sice jsem zhubla, ale kůže mě velmi omezuje. Když se na mě někdo podívá v oblečení, skoro nejde poznat, že bych pod ním schovávala tu kůži. Ale je tam a je to velmi nepříjemné,“ sdělila pro server Dailystar.

Jess doufá, že se najde dostatek financí. Dřív ležela doma u televize, nechtěla se zvednout z postele. Objednávala si pizzu a hamburgery a vše zapíjela litry koly. Myslela si, že takový bude její život i v dalších letech. A právě to ji vyděsilo, začala mít strach o svou budoucnost.

„Začala jsem opravdu dřít. Cvičila jsem tak, jak to bylo v mých možnostech, a držela jsem dietu. Kompletně jsem změnila svůj životní styl. Dřív jsem se každým dnem projídala od rána do večera. Pak jsem se jednou zvedla z postele a řekla si, že už to takhle dál nejde. A od té doby už jsem se k původní životosprávě nikdy nevrátila,“ pokračovala.

Každý její pohyb je doprovázen velkou bolestí, o to větší potíž jí dělalo cvičení. Je až s podivem, že se jí podařila taková proměna. „Snad budu pro někoho inspirací, že se vždy dá něco dělat. Jen každý obézní musí počítat s tím, že i on může skončit s vytahanou kůží, která mu bude vadit. Takže je třeba počítat i s plastickou operací,“ dodala.