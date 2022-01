Vážila přes sto kilo, nyní žena soutěží ve fitness

Právě cukrovka ji dohnala ke změně životního stylu. Prvním krokem bylo přestat jíst v rychlém občerstvení a objednávat si tučná jídla domů. Když si zvykla na zdravější jídla, přidala do svého nového režimu i pravidelný pohyb. První týdny pouze chodila. Počet kroků navyšovala a také zrychlovala chůzi.

„Nenapadlo by mě, že se mi podaří taková proměna. Když jsem začala navštěvovat posilovnu, opravdu jsem si cvičení zamilovala. A pak jsem si dala nejprve zdánlivě nesplnitelný cíl, kterého se mi ale nakonec podařilo dosáhnout. Soutěžím ve fitness,“ svěřila se pro Daily Mail žena.

Jakmile vážila sedmdesát kilogramů, podstoupila redukci poprsí. Kvůli velkému úbytku váhy si také nechala odstranit přebytečnou kůži.

„Připadám si o deset let mladší. Mám energii, kterou jsem měla jako mladá holka,“ pokračovala. Změnu životosprávy a pohyb doporučuje všem.

„Večer už nepadám únavou, tělo má energii. Vystoupila jsem ze své komfortní zóny a stálo to za to. Kulturistika je koníček, ve kterém jsem se našla. Cesta k němu nebyla jednoduchá, ale to mi bylo jasné hned na začátku. Jsem ráda, že jsem to nevzdala,“ říká.

Zatímco v minulosti obsahoval jídelníček Jodie především sladké pečivo, krekry, pizzu a těstoviny, dnes je v něm hodně zeleniny a ovoce. Ráno si dopřává vajíčka nebo ovesnou kaši. K obědu jí salát s kuřecím masem, k svačině jogurt s ovocem nebo zeleninu a k večeři třeba maso se zeleninou.