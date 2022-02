Zhubla desítky kil a podstoupila plastiku, zůstala jí deformovaná ňadra

S obezitou bojovala od puberty. Než otěhotněla, podařilo se jí shodit úctyhodných devadesát kilogramů. Po porodu se rozhodla pro plastiku, která by ji zbavila přebytečné kůže. Kontaktovala kliniku v Mexiku, která měla na internetu pozitivní hodnocení a s plastickým chirurgem naplánovala všechny zákroky.

Po operaci se cítila dobře a nic nenasvědčovalo tomu, že by měly přijít komplikace. Bohužel však její tělo silikonové implantáty v ňadrech nepřijalo tak, jak mělo a začaly se hýbat.

„Připadala jsem si zohyzděná. Nemohla jsem se na sebe ani podívat. Štítila jsem se dotknout vlastního těla a odmítala jsem se svléknout před partnerem. Neustále jsem se zakrývala a litovala toho, že jsem vůbec nějakou operaci podstoupila,“ svěřila se žena v pořadu Botched.

Ňadra navíc dost klesla a dotýkala se jejího pupíku. Bylo to pro ni nekomfortní a každý den kvůli svému vzhledu brečela. Po dlouhém rozmýšlení se rozhodla pro další operaci, která měla její stav zlepšit. Na klinice v Los Angeles chirurgové vyjmuli staré implantáty a opravili i tvar poprsí.

„Nevěřila jsem, že bych zase mohla vypadat nějak normálně. Ale nakonec jsem se dočkala. Opravdu se po dlouhých letech cítím konečně krásná a mám se ráda. Byla to šílená jízda a nevzpomínám na to ráda,“ dodala s tím, že by si raději původní operaci v Mexiku rozmyslela a varuje před pochybnými lékaři ostatní.