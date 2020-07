Sport byl pro Simonu sprosté slovo, nakonec díky němu zhubla 24 kilogramů

„Rodina pro mě znamená nejvíc. Mám devítiletou handicapovanou dceru na vozíčku, dvanáctiletého zdravého syna a milujícího manžela. Když jsme před třemi lety začali jezdit s dcerou a synem na překážkové závody Spartan Race, pohltilo nás to všechny. Já na každém závodě fungovala jako fanynka, matka, fotografka, svačinářka a zdravotnice,“ popisuje žena.

„Loni v dubnu se ve mně něco hnulo a řekla jsem si: ‚Tak dost! Teď budete běhat vy za mnou!‘ A dala jsem si za cíl, že až shodím nějaké to kilo, přihlásím se do závodu a poběžím taky,“ vzpomíná Simona, která své slovo splnila a loni v září se zúčastnila závodů s rodinou. A jak to dokázala?

„U nás na sídlišti je posilovna a známá, která tam pracovala, mi poradila, že majitelka je zároveň výživová poradkyně, ať za ní zajdu. Tak jsem ji poprosila o pomoc a ona mi navrhla, ať si druhý den přijdu k nim zacvičit. To byl pro mne pořádný šok. V životě jsem necvičila, leda tak ve škole. Sport jsem do té doby považovala za sprosté slovo,“ vtipkuje pohledná blondýnka, která se přemluvila a do posilovny nakonec šla.



„Musím přiznat, že to nebylo žádné mučení, jak jsem se domnívala, ale spíš docela slušný adrenalin a pocit příjemné únavy. Po nějaké době jsem se tam už vyloženě těšila a chodila jsem poctivě čtyřikrát týdně. A sport mě začal bavit celkově,“ přiznává.

„Manžel mě s sebou bral běhat do lesa a přifařila jsem se k němu také na kruhový trénink, kam jednou týdně docházel. Kruháč mě taky moc vzal, protože se při něm intenzivně střídají aktivity, které postupně zapojí celé tělo,“ ukazuje jeden ze cviků na domácích ribstolech Simona, která kromě toho, že začala sportovat, změnila i jídelníček a začala se stravovat podle rad výživové poradkyně.

A její postava se proměnila k nepoznání, z 98 zhubla na 74 kilogramů, které jí opravdu sluší. A nebyla na to sama.

„Se dvěma kamarádkami z jiného města jsme si po telefonu nebo přes sociální sítě vyměňovaly rady a společně jsme hubly. Nejvíc mi fandila moje rodina, oporou mi byl manžel, který mě hecoval, chválil, běhal se mnou i cvičil. Je teď na mě pyšný a oba jsme šťastní, že máme společné záliby. A v neposlední řadě měly ze štíhlejší mámy radost i naše děti,“ usmívá se mladá žena, která byla odjakživa holka krev a mlíko.

Pár triků 3 x 30 minut

Nejlepším bojovníkem proti jojo efektu je určitě pravidelný pohyb. Sportujte aspoň třikrát týdně po 30 minutách, podpoříte tím látkovou výměnu. A pokud se ručička na váze nechce hnout, nestresujte se. Važte se jen jednou měsíčně. Jezte vsedě

Při jídle se vždycky posaďte. Jezte pěkně v klidu – ani vestoje, ani při chůzi. Zato však méně a s rozumem.

„Maminka mi vždycky říkala, že až se dostanu do puberty, vytáhnu se do výšky a budu štíhlejší. Jenže nestalo se. Ženské tvary mi zůstaly a takovou mě poznal i můj muž,“ ukazuje nám fotky z mládí Simona.

„Potkala jsem ho v baru, kde jsem tenkrát pracovala, jsme spolu už sedmnáct krásných let a překonali jsme i hodně těžkých chvil. Měla jsem komplikovaná těhotenství, rodila jsem předčasně, dcerka má kvůli tomu dětskou mozkovou obrnu, a proto je na vozíčku. Hmotnost byla to poslední, na co jsem tenkrát myslela, navíc jsem u obou dětí přibrala jen čtyři kila,“ líčí Simona,

„Silná jsem byla už předtím a je zvláštní, že takhle štíhlou jako teď mě manžel vlastně nikdy neviděl, ani na svatbě! Tak si ten pohled o to víc užívá. Nejvíc se mu líbím v přiléhavých šatech s velkým výstřihem. On teď má vlastně doma úplně novou ženskou,“ loučí se se smíchem Simona.