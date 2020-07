Desítky kilogramů jsme zhubli díky operaci, radují se Pavlína a Martin

Bála jsem se cokoliv sníst

Pavlína Šantavá měla 139 kilogramů a trpěla těžkým diabetem. Po operaci žaludku ovšem shodila 65 kil a zdravotní potíže ustoupily. Pavlína studovala na zemědělské škole obor chovatel. V současnosti pracuje na základní škole jako domovnice. Miluje práci na zahradě, plave, chodí do sauny, věnuje se orientálnímu tanci a pilates. Má dvě dospělé děti.

„Od dětství jsem byla plnější, jedla jsem nezdravě a moc se nehýbala. V osmnácti letech jsem měla sto kil a s touhle hmotností jsem se o rok později, a navíc těhotná, vdávala. Přibrala jsem desítky kilogramů a po porodu syna jsem časem začala mít zdravotní potíže jako diabetes, vysoký tlak a vysoký cholesterol,“ říká Pavlína, která držela různé diety včetně dělené stravy, jedla tukožroutskou polévku a chodila k obezitologovi. Trvale zhubnout se jí však nedařilo.

„V roce 1999 přišla na svět dcera, po porodu jsem měla 115 kilo a zdravotní komplikace s cukrovkou se stupňovaly. Třikrát denně jsem si musela píchat inzulin a bála jsem se cokoliv sníst, protože mi okamžitě naskočil vysoký cukr, potila jsem se, bolela mě hlava a byla jsem věčně unavená,“ sčítá své tehdejší potíže dáma, která se po konzultaci s lékařem rozhodla pro bariatrickou operaci žaludku, kterou podstoupila v roce 2018.

„Měla jsem to v hlavě srovnané. Věděla jsem, co chci, v den operace jsem se usmívala. A byl to úsměv oprávněný! Všechno se pak změnilo k lepšímu. Naučila jsem se jíst menší porce pětkrát denně, vynechávám smažená a sladká jídla a nic z toho mi nechybí. Zachutnala mi zelenina, mléčné výrobky a libové maso, díky tomu jsem rok po operaci měla 74 kilogramů.“

„Shodila jsem celého ‚jednoho člověka‘ a jako štíhlá se cítím úžasně. Můžu si obléct hezké věci, nestydím se v plavkách a lidi se na mě už nekoukají jako na ‚tu tlustou‘, teď mě naopak chválí. Ale hlavně se zlepšil můj zdravotní stav,“ usmívá se Pavlína, která si už nepíchá inzulin, netrápí ji vysoký cholesterol ani hypertenze.

„Jsem jako znovuzrozená a lékaři mě ujistili, že jdu správnou cestou. A já si to užívám. Chodím na dlouhé procházky do přírody, pěstuji květiny na zahrádce a lépe se mi u toho ohýbá. A klidně zajdu i do sauny, kam jsem se kvůli tloušťce dřív styděla chodit. Chtěla bych všem vzkázat: bariatrické operace se nebojte, může vám zlepšit život.“