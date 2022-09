Škubnout krkem? To raději ne, může to ublížit, říká fyzioterapeut olympioniků

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Bolavé tělo „opravuje“ těm, kteří s ním mají problémy kvůli nedostatku pohybu, i těm, co mají pohybu až moc. Tedy vrcholovým sportovcům. Jaké problémy fyzioterapeut David Vrbický nejčastěji řeší a co si myslí o aktuálních trendech v léčbě? Kam až sahají lidské limity? A jakým sportům by se měly věnovat děti, aby měly dobré držení těla?