Lázně jako autoservis. Proč lidský organismus potřebuje údržbu a jak se projeví

Plánujete podzimní dovolenou? Co si dopřát na pár dní české lázně? Vykoupat se v léčivé vodě, zkusit si procedury a dozvědět se něco o stavu svého těla? Myslíte, že na to ještě nemáte věk?

Pryč jsou doby, kdy lázně patřily jen starší generaci. „Po třicítce je dobré začít víc myslet na své tělo a poprvé v životě navštívit lázně,“ říká Marek Zeman, fyzioterapeut slatinných lázní v jihočeské Třeboni. „Pokud přijedete prvně v šedesáti, je to fajn, ale je to podobné, jako byste poprvé jeli s autem do servisu až po padesáti tisících kilometrech bez výměny oleje a filtrů,“ přirovnává. Škody se napravit dají, ale přijet dřív by se vyplatilo vašemu autu i vaší peněžence.