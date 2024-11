Rafael Nadal

Vrcholu své kariéry dosáhl Nadal roku 2008, kdy se z něj na 46 týdnů stala světová jednička, čímž po 237 týdnech shodil z trůnu Švýcara Rogera Federera.

Nadal začal s tenisem už ve čtyřech letech pod taktovkou strýce Toniho Nadala, který byl jeho koučem do konce kariéry. Profesionálně přitom hrál od roku 2001, tedy od svých 15 let. V pouhých 17 letech se dostal do třetího kola Wimbledonu, což se předtím povedlo jen Němci Borisu Beckerovi.

Slavný tenista pochází z Manacoru, což je druhé největší město na Mallorce. Ve své domovině je natolik populární, že po něm mallorská observatoř dokonce pojmenovala i jeden asteroid.

Tenista také založil Rafa Nadal Foundation, nadaci, která se věnuje charitě a v indickém Anantpuru otevřel vlastní tenisovou školu.