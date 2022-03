Tělo si vše pamatuje. Špatně chodíme, stojíme i dýcháme. Jak to poznat

Po většinu doby, co je člověk člověkem, se musel něčím fyzicky zaobírat, vyvíjet nějakou aktivitu, aby mohl být vůbec živ. To až v pár posledních staletích se nám tady rozmohl takový nešvar – sedavá zaměstnání. Dokonce jsem četl, že nás neohrožuje ani tak pandemie obezity, jak je v módě říkat, ale pandemie špatného sezení. S tím souvisejí nesprávné návyky, které nemizí, když po celodenním špatném sezení u počítače vstaneme, ale naopak se přenášejí i do toho, jak stojíme a chodíme. Podle toho se pak i cítíme a vypadáme. Ne že bychom vypadali špatně v estetickém slova smyslu, i když tam se to nejspíš nějak projevuje taky, ale rozhodně naše hrbení a pokroucenost neuniknou pozornému oku zkušeného fyzioterapeuta.

Je dobré vrátit se k pohybům, které jsme dělali jako děti, dokud jsme ještě nezačali být zatíženi civilizačními návyky.