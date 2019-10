Spolknout prášek je snadné. Proti depresím se dá však bojovat i jídlem

V Česku žije asi milion lidí, kteří trpí depresemi a úzkostnými poruchami. Polovina z nich se přitom nijak neléčí. Bojí se stigmatu „blázna“. Psychické poruchy jsou ale podle Světové zdravotnické organizace stále častější ve spoustě zemí…

Že to tak ale skutečně je, vyplývá z mnoha kvalitních studií. Jednou z nich je například Global Burden of Disease (Globální břemeno nemoci), prováděná Harvardovou univerzitou a podporovaná Světovou zdravotnickou organizací a Světovou bankou. Studie měří zátěž světa různými zdravotními problémy, a to od 90. let minulého století až do současnosti. A jasně z ní vyplývá, že se struktura zdravotních problémů mění. Ještě v 90. letech byly v popředí infekční choroby, zdravotní problémy postihující ženy a děti kolem doby porodní a problémy způsoboval hlavně nedostatek hygieny a nezávadné vody.

Zatímco dnes jsou v popředí takzvané non-communicable diseases, jako jsou kardiovaskulární choroby, obezita, cukrovka a také neuropsychiatrické poruchy. Současná medicína dokázala vcelku dobře infekční choroby zvládnout, většina lidí na světě přístup k pitné vodě má a péče o ženy a děti v době kolem porodu se zlepšuje. Co se ale horší, je náš životní styl. Máme nižší fyzickou aktivitu, špatné stravovací návyky a jsem zatíženi hlukem, světlem a různými toxiny, což samozřejmě postihuje také mozek a vede to k tomu, že množství duševních poruch roste.

Jak je možné, že máme mnohem horší stravovací návyky než dřív, když je osvěta zdravého životního stylu mnohem větší?

O tom pojednávají dvě anglické studie, porovnávající viktoriánské období a dobu současné Anglie. Popisují v ní životní styl tehdejších dělníků a jejich zdravotní problémy. Jejich fyzická zátěž tehdy byla asi 70 hodin týdně. Moderní doporučení například Institutu americké vlády pro prevenci chorob říkají, že bychom se měli hýbat minimálně 2,5 hodiny týdně, ale mnozí lidé nedodržují ani toto.

Jsou nějaké sporty pro duševní zdraví prospěšnější než jiné?

Každá fyzická aktivita je přínosná. Existuje zajímavá dánská studie, Copenhagen City Heart Study, která primárně studuje výskyt kardiovaskulárních chorob. Po dobu 25 let sleduje skoro devět tisíc Dánů. Kromě jiného se zabývá i tím, jak dlouho v průměru člověk žije, a to ve vztahu k tomu, zda má nějakou fyzickou aktivitu. Každý sport vám dá nějaký ten rok života navíc, ale nejlépe z toho vychází tenis. Ten vám dá deset let života, zatímco fitko jen rok a půl.

Jak je možné, že je v těchto dvou sportech tak výrazný rozdíl?

Faktorů bude víc. Tenis je sportem společenským, který hraje určitá socioekonomická skupina. Lidé se setkávají v nějakém klubu, starší pánové, jako jsem já, obvykle hrají čtyřhru, takže během hry komunikují, třeba se i pohádají. Pak si ale sednou třeba i ke skleničce piva a všechno proberou. To vše je komplex věcí, který nám dá dohromady deset let života. U golfu, který je také společenským sportem, byl ten bonus pět let.

A jakou roli v tom hraje konzumace alkoholu po hře?

Kolegové adiktologové říkají, že se nemá pít vůbec. Nám v našich studiích vychází, že ten, kdo pije hodně, je na tom samozřejmě špatně. Alkohol narušuje jeho tělesné i duševní zdraví a rodinné vztahy. Zároveň nám ale vychází také to, že asketičtí lidé, kteří nepijí vůbec, jsou na tom zase o trochu hůře než ti, kteří „společensky“ konzumují. Adiktologové říkají, že je to tím, že jsou do této skupiny zařazeni i vyléčení alkoholici, ale já si přece jen myslím, že je pestrost života důležitá a sklenička dobrého vína nebo piva po fyzické zátěži k životu patří. Neplatí ale, že bych alkohol ordinoval těm, kteří jsou zvyklí nepít vůbec.