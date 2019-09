Ten, co dopsal Larssonovo Milénium. Lisbeth rozumí, sám trpí depresemi

Po smrti Stiega Larssona, který napsal tři díly detektivní série s postavami Lisbeth Salanderové a Mikaela Blomkvista, v jejich příběhu pokračoval, byť ho od toho mnoho lidí odrazovalo. Co se díky ní v jeho životě změnilo? A co by na jeho dílo řekl jeho otec, přísný literární vědec a kritik?