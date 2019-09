Lisbeth Salaenderová z Milénia se definitivně loučí. Dívka musí zemřít

Závěrečný díl, který přeložila Karolína Kloučková, totiž nese název Dívka, která musí zemřít.

Příběh otevírá zločin. Ve stockholmském parku najdou tělo bezdomovce s amputovanými prsty na rukou i na nohou, a protože se přidělené patoložce na mrtvole něco nezdá, rozhodne se spojit s Mikaelem Blomkvistem.

Novinář brzy přichází s podezřením, že smrt má co do činění se švédskou vládou, jmenovitě s ministrem obrany, raději však o pomoc požádá Lisbeth. Jenže dívka má jiné starosti, protože právě pobývá v Moskvě. Rozhodla se totiž jednou provždy zúčtovat se svou sestrou Kamillou.

Knih ze ságy Milénium se do současnosti prodalo ve světě přes sto milionů výtisků a to znamenalo zásadní zlom v čtenářském úspěchu severské detektivky. Nápad stvořit Blomkvista a Salanderovou se zrodil v hlavě levicového investigativního novináře Stiega Larssona, který psal příběh dlouhou dobu pouze do šuplíku. O vydání začal přemýšlet až těsně před svou smrtí v roce 2004. Zemřel na infarkt.

Kudy dál

Navzdory tomu, že oficiální posvěcení od Larssonovy partnerky Lagercrantz nedostal, v příběhu se rozhodl pokračovat a dosavadní prodeje nasvědčují tomu, že u čtenářů uspěl. Ačkoliv literární kritiky s každým dalším dílem zdůrazňovaly, že Larssonových kvalit jeho nástupce nedosahuje.

Sám Lagercrantz ostatně už před dvěma lety avizoval, že šestý díl ságy bude definitivně poslední. Cítí, že se jako autor musí v budoucnu vydat jiným a hlavně zcela novým směrem.

Což už vlastně činí. Kromě tří dílů Milénia, z nichž Dívka v pavoučí síti již byla zfilmována, sepsal Lagercrantz životopis fotbalisty Zlatana Ibrahimoviče, dále příběh muže, který ujel na kole dvanáct tisíc kilometrů a sám zdolal Mount Everest, nebo detektivní příběh situovaný do roku 1954, ve kterém sehrává stěžejní roli slavný matematik Alan Turing.

Švédského spisovatele do Česka přiváží brněnské nakladatelství Host, které ságu Milénium vydává. V Praze se čtenáři budou moci s Davidem Lagercrantzem setkat dnes od 17 hodin v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí. Kromě besedy s autorem se uskuteční také autogramiáda.