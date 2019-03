Palmeho vrah bude znám za dva roky. I díky archivu Stiega Larssona

Když policisté začali 28. února 1986 vyšetřovat vraždu tehdejšího premiéra Olofa Palmeho, nikdo nemohl čekat, že ani za třicet let nebude objasněna. Pátrání oficiálních orgánů se rozmělnilo, zatímco amatérští detektivové přicházeli s novým a mnohdy absurdními rozuzleními.

Bývalý švédský diplomat s českými kořeny Jan Stocklassa však v nové knize Odkaz Stiega Larssona tvrdí, že našel ty nejpodstatnější a ztracené střípky složité mozaiky. Dopomohly mu k tomu archivy zesnulého spisovatele a novináře Stiega Larssona, autora kriminální ságy Milénium, která odstartovala boom severské krimi.



Původně chtěl Stocklassa psát knihu o tom, jaké mají vraždy spojení s místem činu. Rešerše jej však přivedla k Larssonovým archivům. „Nevěděl jsem, že tak usilovně pracoval na objasnění Palmeho vraždy,“ říká. Zatímco Stocklassa v začátcích svého pátrání předpokládal, že za ní stojí úzká skupina pachatelů, Stieg dlouhá léta pracoval s verzí, do které byli zapojeni Jihoafričani.

Mezinárodní spiknutí

Teorie obou mužů se postupně začaly potkávat, až vykrystalizovaly ve vraždu iniciovanou Jihoafrickou republikou za podpory mocností USA, Izraele nebo Británie. „Nečekal jsem, že i za touto vraždou bude stát obchod se zbraněmi a ropou,“ říká.

Byl to však právě Palme, kdo několik dodávek zbraní přímo zastavil a následně usiloval o jejich úplný konec. Následně nebylo nic jednoduššího než se spolčit s dalším Palmeho nepřítelem, švédskými pravicovými extremisty. Ti nalezli vhodného vraha a obětního beránka v jedné osobě – Jakoba Thedelina, popisuje Stocklassa.

Jakkoli jeho verze i předložené důkazy působí věrohodně, bude nyní potřeba čekat na další právní kroky. „Policii i státním zástupcům jsem předal veškeré podstatné informace, které mohou vést k jeho zatčení. Samozřejmě jsem je však sepsal zcela odlišným jazykem. Kniha je beletristická, aby se dobře četla,“ říká muž, který před deseti lety vydal knihu Gripeny v Praze a několik let působil jako odborník na obchod na místním švédském velvyslanectví.

Nejen původní profese, ale i pátrání nakonec Stocklassu zavedlo do Prahy. A to k jisté Lídě Komárkové, které se povedlo dostat do úzkého kontaktu s potenciálním vrahem Thedelinem. „Otevřel se jí. Možná také díky tomu, že je žena. Měl jsem o ni však mnohdy strach. Vtipné je, že se teď stala mojí přítelkyní, takže to má dobrý konec,“ popisuje.

S výjimkou Komárkové využil Stocklassa v knize u postav falešná jména. Skutečný vrah se tak jmenuje zcela jinak. „Chtěl jsem, aby to znělo švédsky a zároveň i židovsky, protože Thedelin je konvertita,“ říká.

Objasní další vraždu?

Ochrannou ruku nad Stocklassovou knihou drží i Larssonova partnerka Eva. „Hodně jsme spolu o tématu diskutovali. Zatímco pokračování Milénia od Davida Lagercrantze Eva nepodporuje, mou knihu schválila,“ říká. Zbytek rodiny však na vydání Stocklassova díla nijak nereagoval. V současnosti švédský autor pracuje na objasnění další podstatné události minulého století.

„Bude to znovu vražda, tentokrát ještě většího významu a taktéž z osmdesátých let,“ říká. Zdali Odkaz Stiega Larssona celý případ opravdu objasní, prozatím není jasné. Stocklassa však věří, že se tak může stát do dvou let. A podle jeho slov to potvrzuje i nový státní zástupce.