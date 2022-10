Alergie na cukr neexistuje a detox nedává smysl, říká výživářka a foodblogerka

Jaký je její názor na vyřazování lepku z jídelníčku, jarní detoxy, občasnou sklenku alkoholu nebo jídlo v krabičce místo oběda v restauraci?

Náš rozhovor jsme stihly jen taktak před vaším odletem. Kam se chystáte?

Letím na dva měsíce na Kanárské ostrovy. Za přítelem, který tam pracuje a už se mu stýská. I když to nebude dovolená, odpočinu si. Běžně totiž pracuji až patnáct hodin denně, i o víkendech. Plánuju pracovat i tam, ale budu mít svobodu v tom, že po mně lidé nebudou chtít schůzky, nemusím odmítat práci ani kamarády. Když na dva měsíce zmizím, je jasné, že nikam přijít nemůžu.

Jak to, že tolik pracujete?

Na osm hodin denně chodím do zaměstnání, pracuji v IT sektoru. Večer po práci a ve volných dnech se věnuji svému blogu, instagramu, psaní knih o stravování.