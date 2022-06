Barbora shodila dvacet kilo a našla si přítele. Hubnout už dál nechce

„Potřebovala jsem v životě něco pozitivního. Zrovna jsem byla ve složitém období po rozchodu s bývalým přítelem a chtěla jsem jít jinou cestou, zaměřit se sama na sebe. V pětadvaceti jsem vážila 93 kilo a součástí té cesty bylo hubnutí, abych měla dost energie na všechny krásy života. Stojím si ale za tím, že váha je jen číslo, víc záleží na stavbě těla, jestli má člověk svaly, nebo tuky, jaký má metabolický věk, velikost oblečení a vnitřní pocity,“ říká Barbora, kterou trápil i zdravotní stav.

Barbora před proměnou vážila 93 kilogramů.

Byla stále unavená a po práci zbytek dne prospala, zadýchávala se a často ji bolely klouby. Navíc měla vysoké jaterní testy, zřejmě kvůli dávno prodělané mononukleóze. Proto jí lékaři doporučili, aby se zaměřila na zdravější stravování.

Jako bonus nová láska

„Tak jsem si prostě řekla, že jdu do toho a hotovo! Nečekala jsem na zítra ani na pozítří, začala jsem hned. Hledala jsem informace na internetu, četla jsem odborné knihy. Poradila jsem se s odborníkem přes výživu a divila se, co všechno bych měla za den sníst. Postupně jsem se učila zdravěji vařit a jídlo chutně upravovat,“ vzpomíná.

Pár triků Vsaďte na saláty

Rukola, špenát, polníček a další listová zelenina má výbornou sytící schopnost a jen minimum kalorií. Přidejte je do jídelníčku. Buďte kreativní

Využijte k pohybu každou volnou chvilku, buďte kreativní. Při čištění zubů klidně můžete dělat dřepy a při sezení zatínat pánevní dno.

„Ke zhubnutí mi pomohl i pohyb. Začala jsem běhat, nejdřív jsem si řekla, že si dám jen malé kolečko 5,5 kilometru v lese. Neuběhla jsem to sice v kuse, ale běhala jsem pravidelně a výsledky byly vidět, časem už mi nevadilo zaběhnout si i 15 kilometrů. Běh se pro mě stal způsobem odpočinku a vybitím nahromaděné negativní energie,“ říká Barbora, které se podařilo shodit 20 kilo a jako bonus jí vstoupil do života nový muž.

„Poznali jsme se v Praze na Karlově náměstí, navrhla jsem mu procházku a on mě provedl Prahou. Pak jsme si sedli na lavičku a já už přesně věděla, že toho kluka s tetováním nikdy nikomu nedám, že ho nepustím. A po pár měsících jsme spolu začali žít,“ svěřila se.

Její láska během roku ještě zesílila a stále trvá. Stejně je to i s hubnutím. Podařilo se jí zhubnout 20 kilogramů a to si stále drží.

„Naučila jsem se určitý řád, který se snažím dodržovat. Ale podle žádného jídelníčku už teď nejedu. Jím to, na co mám chuť, snažím se ale vybírat potraviny, které dodají tělu správné živiny. Nejsem úplně masožravec, vařím i z veganských výrobků, jako je tempeh, tofu, robi nudličky. Nezapomínám na bílkoviny ani na důležité sacharidy jako žitný chleba, brambory, rýži nebo celozrnné těstoviny.“

Barbora běhá a cvičí silový trénink.

Zákusky peču zásadně doma

„Co se týká sladkého, nekupuju žádné průmyslově zpracované sušenky a zákusky, ale baví mě péct doma. Mám ráda třeba mrkvový dort, kde je hlavně mrkev a oříšky, ale přesto je to dezert. No, co na tom může být špatného? Navíc to chutná i mému partnerovi. Občas sním i hamburger, pizzu a půlku čokolády. Na druhou stranu všechno vyvažuju pohybem,“ říká Bára.

„Občas běhám, ale víc se teď zaměřuju na silový trénink proložený aerobním cvičením. Loni mi vyšla nová videa na internetu s Fitfab Strongem a našla jsem zalíbení v zumbě. Je to úžasný pohyb plný latinskoamerických rytmů. Taky pravidelně vyrážíme s přítelem na procházky do lesa a denně chodím pěšky do práce a nazpátek. Podařilo se nám zařídit si i byt a byli jsme u moře v Řecku, kde jsme si užili plavání a poznávání okolí. A zajeli jsme i k Máchovu jezeru.“

„Teď se moc těším na další společnou dovolenou, protože ta pro mě bude překvapením. Vím, že někam jedeme, ale netuším kam. Ani zatím nevím, co si mám sbalit. Počítám, že to bude sranda. Vlastně se ani nedivím, že si tu váhu držím. Jsem spokojená a šťastná a na tloustnutí nemám čas ani chuť,“ dodává Bára.