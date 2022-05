Učitelka Petra zhubla patnáct kilogramů. Změnila šatník i účes

„Nešlo mi ani tak o vzhled, vždycky jsem měla pár kilo navrch. A to jsem dlouho aktivně sportovala. Měla jsem v sobě jakousi kontrolku, a když váha přerostla únosnou míru, dokázala jsem vždycky pár kilo na nějakou dobu shodit. Takhle to šlo od mých patnácti až do padesáti let. Jenže ouha, po padesátce mi tenhle trik přestal fungovat a nepomáhalo ani to, že jsem se hlídala v jídle. Nabírala jsem a cítila jsem se strašně unavená. Nebylo mi dobře ani psychicky a byla jsem protivná sama sobě. Najednou jsem ztrácela energii, kterou jsem vždycky mohla rozdávat,“ vzpomíná Petra.

Sama vnitřně vycítila, že tentokrát už redukci váhy sama nezvládne, a tak se začala ohlížet po nějakém odborníkovi přes výživu. A našla ho. Svěřila se do rukou výživového poradce Aleše Havlíka a rozhodně toho nelituje, ze 77 kilogramů se jí podařilo během necelého půl roku shodit na krásných 62 kilo.

Mám nad sebou bič

„Stále přemýšlím, co vlastně zafungovalo nejvíc. Rada odborníka? Protože to, co mi pan Havlík poradil, jsem vlastně znala, vystudovala jsem fyzio na fakultě tělesné výchovy a sportu a učím výchovu ke zdraví, tělocvik a přírodopis na základní škole. Nebo to byla psychika? Onen pomyslný bič nade mnou? Kdo ví! Pravdou je, že mě to vyšlo docela draho. Doporučený čaj mi chutnal, káva taky, ale ty zelené kaše, co jsem musela dva týdny jíst, ty teda ne. Možná i díky tomu jsem si při představě, že bych to měla třeba za rok absolvovat znovu, vylepšila jídelníček a stále si ho držím,“ vtipkuje sympatická dáma, která si spolupráci s poradcem Alešem Havlíkem pochvaluje, protože si díky němu všechno srovnala v hlavě.

Učitelka Petra před hubnutím vážila 77 kilogramů.

„Začala jsem pravidelně snídat a připravovat si zeleninové svačiny do práce. Omezila jsem pití vína a kávy. Místo sladkostí, slaných oříšků a sýrů, co jsem pravidelně konzumovala navečer k vínku, mám stále po ruce čerstvou zeleninu. A přes den si dám ráda sladké čerstvé ovoce. Moc jsem si oblíbila avokádo. Nejzajímavější je, že teď konzumuju víc jídla než dřív. No, a jak šla váha dolů, všímalo si toho i mé okolí a mě to hubnutí začalo ještě víc bavit. I když jsem kromě poradce dalšího parťáka neměla, doma mi fandil manžel a dcera. Bavím se tím, že mě někteří známí nepoznávají, a nejvíc mě asi těší komplimenty žáků ve škole,“ usmívá se spokojeně paní učitelka, která by mohla jít druhým příkladem i co se týká pohybu.

Pár triků Vezměte si činky

Stačí vám klidně nějaké lehčí, cca 1,5 až 2 kila. Pravidelné posilování buduje svaly, jež pomáhají spalovat tuky. Jděte na vzduch

Na jaře můžete provozovat nespočet hubnoucích aktivit: kolo, brusle, chůzi s hůlkami, běh... Klidně je střídejte.

„Pohyb je a vždy byl náplní mého veškerého volného času a zároveň součástí mé práce. Na tom se nic nezměnilo. Kolo, lyže, pádlování, běh, brusle, koloběžka, to všechno mi dodává dobrou náladu. V létě mě baví seakajak a paddleboard, v zimě zase běžecké lyžování.“

„Vždyť jsem taky vyrůstala v Krkonoších. Závodila jsem na sjezdovkách, takže jsem celou zimu trávila na lyžích. A dětství? To je krásná vzpomínka na moji milou prababičku a na pečení sejkor, což je typické krkonošské jídlo, které vypadá jako takové zvláštní bramboráky. Díky sportu jsem měla svaly, s hubenými dívkami jsem sice ve štíhlosti soutěžit nemohla, zato jsem však měla pěknou pevnou postavu. A právě taková jsem poznala i svého manžela. Máme spolu patnáctiletou dceru Lindu, a když jsem ji čekala, nabrala jsem neuvěřitelných 30 kilo. Po porodu jsem ale byla do roka zpátky na své váze, i když je fakt, že podle tabulek už tenkrát tak ideální nebyla,“ uznává Petra, která se dnes cítí dobře.

Současná váha Petry je 62 kilogramů.

Zmizela únava, změnila účes i šatník. I jejímu manželovi se tahle změna líbí, přestože své ženě do postavy nikdy nemluvil.