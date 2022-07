Výtahem už nejezdím, říká kabaretní umělec, který shodil třináct kilogramů

„Popravdě, není to zrovna příjemné, když se člověk nasouká do kostýmu, co na něm praská ve švech, nebo se do něj v horším případě nenasouká vůbec. Aby bylo jasno, naše skupina dělá travesti show čili naše kostýmy jsou vlastně dámské šaty. Takže jsem si zažil nejen situaci, kdy blbě zapínám pánské džíny, ale i to, když se mi v pase v krásných dámských šatech udělala pěkná pneumatika. Ženy mi určitě dají za pravdu, že tuk v pase se v upnutých šatech prostě schovat nedá,“ usmívá se kabaretní umělec.

O jídle víc přemýšlím

„K hubnutí mě nevedlo jenom neustálé předávání mých kostýmů ke zvětšení naší kostymérce Janě Beránkové, ale po covidové době, kdy jsem přibral, mi vadil i pohled do zrcadla. A představa, že se takhle s pupkem vrátím na jeviště, mě donutila začít hubnout. A tak jsem jednoho rána prostě vstal a řekl si, že dneska je ten den, kdy musím začít. A to hned, žádné až zítra! Místo vody se sladkým sirupem jsem si dal vodu čistou a k snídani jsem si nepřipravil hemenex, ale bílý jogurt s müsli. A zjistil jsem, že to není zase tak špatné. Pročetl jsem si pár rad na internetu, poradil se s kamarády a blízkými a zkusil si z toho vybrat to podstatné,“ vzpomíná Lukáš, který úplně změnil svůj životní styl, ale postupně, protože jak sám říká, naráz by mu to asi moc dobře nešlo.

Pár triků Na nákupu

Nechoďte nakupovat hladoví, to pak dáte do košíku vše, co vám přijde pod ruku. Ideální je nakupovat podle seznamu. Pitný režim

Pijte po každém jídle, ideálně jen čistou vodu, žádné sirupy ani oslazené limonády, džusy pouze v menší míře.

„Najednou jsem začal o jídle víc přemýšlet. Než jsem odešel na nákup, v hlavě jsem si srovnal, co koupit chci a co už se prostě nakupovat nebude. V mém košíku bylo od těch dob víc zeleniny a daleko míň sladkostí a pečiva. Naštěstí jsem při výšce 180 cm vážil 92 kilo, nešlo tedy o nějakou obezitu, spíše o srovnání váhy, potřeboval jsem shodit tak 10 kilo. Upřímně se obdivuju všem, co dokázali shodit třeba i 30 kilo a víc,“ přiznává umělec, který se nakonec dostal na 79 kilogramů. A jak to udělal?

„Šlo hlavně o změnu mého jídelníčku. O snídani jsem už mluvil, ke svačině jsem si dal nějakou tu zeleninu či ovoce, k obědu kousek masa se zeleninou. A k večeři jsem měl jen salát. Když jsem byl večer na náročném představení, dopřál jsem si tvarůžky, které jsou odlehčené. A začal jsem pít víc vody. Co jsem ale nevynechal, je víno, které mám moc rád, to jsem si klidně tu skleničku dal. Vždyť i lékaři doporučují jednu sklenku vína denně pro zdraví, akorát nikdy neříkají, jak ta sklenka má být velká,“ vtipkuje milovník kvalitního vína, který přestal jezdit výtahem a do schodů chodí pěšky.

Lukáš Vyvlečka před proměnou.

„Nevěřil bych, že mi to pomůže, ale stalo se. Taky jsem začal chodit rychlou chůzí a střídat to s během. A po týdnu jsem si koupil permanentku do fitka, kde mi pomohla trenérka. Dala mi několik dobrých rad, jak si zacvičit a zároveň si to užít. Najednou mi došlo, že i při sportu si člověk pročistí hlavu a utřídí myšlenky. Velkou oporou mi byla taky naše kostymérka Jana, která ve mně pěstovala vidinu hezčích střihů. Podporovali mě i kluci z naší skupiny, kteří věděli, že je to pro mě důležité. Když jsme byli spolu, drželi se mnou basu a jedli to, co já, nikdy mě neprovokovali a nenabízeli mi sladkosti, na kterých jsem dřív docela ujížděl. Byl to nezvyk, protože když po mně něco dřív chtěli, nosili mi jako úplatek čokoládku, teď mi holt nosí mrkev,“ směje se Lukáš, který vyrůstal v Bohumíně.

Náročná čísla na jevišti

A jakým jídlem voní jeho dětství? „Jako kluk jsem miloval koprovou omáčku od babičky. U mé mámy mi zase chutnala smažená jídla a čerstvé buchty s tvarohem. I navzdory těmhle dobrotám jsem byl jako kluk štíhlý, protože naše generace měla spoustu pohybu venku a k tomu hodně mimoškolních aktivit,“ říká umělec.

„No, a dnes v dospělosti je mou hlavní aktivitou naše skupina Screamers a myslím, že mě ostatní vnímají jako cílevědomého a energického člověka, který jde za svým cílem a nikdy neztratí naději a chuť tvořit. A právě vytváření našich nových programů, které pobaví publikum, je pro mě nejen práce, ale i zábava. Díky ubývající váze se na jevišti cítím čím dál lépe a zvládám v pohodě i náročnější čísla, kdy například tančím. Už teď se těším na naše letní vystoupení na parníku Tyrš, bude to opravdu jízda plná humoru a zábavy,“ plánuje manažer skupiny, který má rád jaro i léto, protože vždycky touhle dobou má lepší náladu a víc energie.