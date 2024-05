Nová expozice v Křižíkově elektrárně v Táboře přiblíží vynálezce i Bechyňku

Technickou památku stojící na břehu Lužnice poblíž železničního mostu nejprve čeká rozsáhlá rekonstrukce za desítky milionů. Město aktuálně řeší stavební povolení.

„Protože je náplň objektu specifická, s radními a pracovní skupinou jsme se shodli na těchto třech tématech. Před dokončením architektonické studie jsme zadali vypracování přesného návrhu vnitřní expozice a vybrali ten od pražské společnosti JinJan,“ představil táborský starosta Štěpán Pavlík. Podrobný projekt interiéru elektrárny vypracuje architekt Jan Tůma za 1,4 milionu korun.

Stálou výstavu navrhuje rozdělit do dvou nadzemních podlaží. „Těžiště expozice přízemí se nachází v rozlehlém centrálním traktu, který je členěný do tří navazujících zón. Jedná se o část využívanou jako pódium s auditoriem, sekci věnovanou elektřině, která plynule přechází v část mapující vynálezy a život Františka Křižíka,“ popsal Tůma.

Jednou z podmínek bylo, aby hlavní sál s hledištěm zůstal variabilní. Město v něm totiž plánuje několikrát do roka pořádat koncerty a další kulturní akce.

Po točitém schodišti se návštěvníci přesunou do druhého patra, kde se dozvědí podrobnosti o Bechyňce, první elektrifikované železniční dráze ve střední Evropě, která spojuje Tábor a Bechyni.

„Tematickou osu sekce tvoří model trati. V části mapuje elektrifikaci a lokomotivy. Následně vypráví příběhy míst a krajiny, kterou tato trať prochází. V této zóně by se mělo zároveň objevit nejvíce dobových materiálů a artefaktů,“ naplánoval architekt.

Budově, která mezi lety 1903 až 1959 posilovala proud na železnici, zůstane i po rekonstrukci její autentická podoba. „Chceme zachovat vzhled objektu v souladu s původním dobovým návrhem elektrárny. Fasáda bude obnovená a očištěná. Doplní se pouze potřebné prvky u vstupů, které však budou mít jasně novodobý charakter,“ vymezují v dokončované architektonické studii její autoři z humpoleckého OK Planu pod vedením Luďka Rýznera.

Práce mají vyjít na 80 milionů

Studie poslouží spolu s podrobným rozkresem expozice jako podklad při žádání o stavební povolení. „Na samotnou stavbu je ještě daleko. Zatím cílíme na stavební povolení, což je nezbytná podmínka žádosti o jakoukoliv dotaci. Bez ní to nemá cenu dělat,“ připustil starosta Pavlík. Celkové práce včetně vnitřního vybavení budovy si podle něj vyžádají přibližně 80 milionů korun.

Důležitou součástí plánu je úprava prostoru před elektrárnou, kde Tábor vlastní několik pozemků a počítá zde s parkovacími místy. U břehu Lužnice vznikne molo přístupné pro vodáky a herní prvky pro děti. Součástí provozu bude také kavárna s možností venkovního posezení na terase.

Podle předpokladů by mohlo opravenou Křižíkovu elektrárnu navštívit až 40 tisíc lidí ročně. „Je to koncipované hlavně pro školní zájezdy, které mají tvořit zhruba třetinu. Byli bychom rádi, kdyby to vzali za své i místní. Mohli by tam chodit posedět na kafe nebo se zastavit při procházkách,“ přemýšlí Pavlík.

Vedení města počítá s tím, že se objekt do několika let stane turistickým tahákem. Zaujmout by měl také seniory. „Osobnost Františka Křižíka je pro starší generaci určitě zajímavá. Těší mě, že expozice osloví skutečně všechny skupiny návštěvníků. Senioři jezdí do Tábora pravidelně na pobyty od Červeného kříže. Mohli by se stát stálou klientelou, zvlášť když tam bude dobrá cukrárna,“ naznačila místostarostka Lenka Horejsková.

21. června 2023