Zklamání i radost při hledání kořenů. Máma Kristýnu zapřela, sestra přijala

David hledá svou biologickou matku od chvíle, kdy se dozvěděl, že přítelkyně jeho otce to není.

Hlavně na mě nesahej

Davidovi nebyly ještě ani čtyři roky, když byl odebrán biologickým rodičům. Zhruba o rok později se dostal do adoptivní rodiny a vyučil se kuchařem. Dnes je mu 40 let a od té doby, co se mu rozpadl partnerský vztah, žije sám ve Skutči.

Pravdu o svém původu se dozvěděl teprve před 15 lety od prarodičů z otcovy strany. Ti mu dokonce dali jedinou fotografii, na níž je se svou biologickou matkou. „Do té doby jsem si myslel, že moje biologická matka byla tátova přítelkyně,“ vyprávěl. Na kameru přitom ukázal zmíněnou černobílou fotografii a dodal: „Protože výraz té ženy na fotce není úplně nenávistný, byl to nejspíš ten důvod, proč jsem se ji nakonec rozhodl hledat.“

Začal tím, že vyzvídal i u svého biologického otce. „Navštívil jsem ho, a když tvrdil, že mě hledal a chtěl mě zpátky, řekl jsem mu, ať toho nechá, že kdyby opravdu chtěl, tak si mě vzít mohl, protože jeho rodiče věděli, kde vyrůstám,“ svěřil se moderátorce Tereze Pergnerové. Pokračoval, jak se při návštěvě macecha dojímala nad tím, že ho vidí. „Hlavně na mě nesahej,“ řekl jí tehdy, „nebo před celou rodinou řeknu, cos dělala.“

Kromě lásky babičky a dědy z otcovy strany nemá David z raného dětství hezké vzpomínky. „Pamatuju si temný sklep, hodně sprostá slova a párkrát jsem dostal nakládačku. Těžce za nic,“ popsal, co v něm zůstalo z prvních čtyř let života.

V dětském domově pak žil asi rok, než si ho odvedli adoptivní rodiče. „Tajně jsme tam pozorovali zpoza rohu ředitele, jak nám v kuchyňce vařil Krakonošovu kaši,“ usmívá se dnes. Možná i to je podle něj důvod, proč se nakonec stal kuchařem.

Nevěra byla poslední kapka

Má-li genealog pomoct s pátráním po příbuzných, potřebuje od hledajícího doslovný výpis z matriky. V tomto případě vycházel z údajů od Davida. „Podíváme se, kde bydleli jeho rodiče, když se narodil,“ popisuje postup moderátor Mirek Vaňura.

V okolí bydliště otce však stopy končily, a tak se štáb vypravil do Jablonce nad Nisou, na poslední známou adresu Davidovy matky Moniky. Naštěstí tu žijí sdílní sousedé, a tak se z dalšího pátrání vyklubala adresa jejího bydliště v nedalekém Liberci. Monika byla naštěstí navzdory bolestným vzpomínkám ochotna odvyprávět, co se tehdy se čtyřletým Davidem stalo.

Sama Monika vyrůstala v dětském domově, než se přestěhovala na internát do Náchoda, kde se vyučila tkadlenou. „Na vycházce jsem se seznámila s Lubošem a otěhotněla jsem. Nebylo mi ani 18 let. Brali jsme se měsíc po dosažení plnoletosti a za další měsíc jsem rodila,“ vyprávěla Monika televiznímu moderátorovi. Přiznala, že byla sice ze své nové role matky vyplašená, ale že syna milovala.

„Jenže můj muž byl velmi žárlivej. Byli jsme spolu rok, když jsem mu přišla na nevěru a to už byla poslední kapka. Rozvedli jsme se a já se odstěhovala ke svým rodičům,“ popisuje sled událostí před bezmála čtyřmi desítkami let.

„Odjezd k rodičům jsem nesla dost těžce, protože takhle jsem se k nim nikdy vrátit nechtěla,“ dodala. I s Davidem se k nim nastěhovala do malého bytu a do takových podmínek, které se úředníkům z místního odboru sociální péče zdály nevyhovující.

Podřezala jsem se

„Najednou přišla sociálka s tím, že Davida v takových podmínkách vychovávat nelze a že mi ho budou muset odebrat,“ utírala si Monika při vyprávění slzy. Tehdy úřady nasměrovala na Davidova otce. „Řekla jsem jim, že ho má také rád, tak ať zavolají jemu, jestli by si ho nevzal na dobu, než se vzchopím,“ líčila Mirku Vaňurovi. Otec se Davida opravdu ujal, ale najednou ho z ničeho nic přivezl mámě zpátky.

„Přijel nečekaně v neděli i s Davidem, že kluk chce mámu, že u něj to nejde a že mi ho teda veze. David ke mně hned utíkal a říkal věci, které se mi vůbec nelíbily. Že dostával vyloženě nařezáno. Když jsem mu svlékla kalhoty, zděsila jsem se. Hned v pondělí jsem ho vedla ukázat na sociálku, kde jen vytřeštili oči,“ popisuje Monika, co se tehdy dělo.

Na doporučení z odboru sociální péče navštívila druhý den se synem lékaře. „Když jsme vyšli ven na ulici, už čekalo auto i paní ze sociálky a kluka mi vzaly,“ neudržela Monika při vyprávění proud slz. „David brečel, byl vyděšenej, ale naložili ho do auta a já jen koukala. Bylo to hrozný…“

Monika se pokusila o sebevraždu. „Podřezala jsem se a probrala až v blázinci. Davida už jsem pak nikdy neviděla,“ skončila smutný příběh a pak si přečetla dopis od Davida, který však nezačínal slovy „milá maminko“, ale „paní Moniko...“

Rodinka se mi rozrůstá

I když měl David radost, že uvidí svou biologickou matku, své rozrušení skrýval. „Po tolika letech se člověk dozví úplně jinou realitu než tu, v níž léta věří. Zjistí, že je všechno úplně jinak,“ přiznal moderátorce Tereze Pergnerové, když mu převyprávěla, co se tehdy odehrálo, a přidala, že má ke dvěma sourozencům z otcovy strany ještě další tři z té matčiny, kteří o něm celou dobu vědí a dokonce po něm i pátrali.

„Je fajn, že má matka další děti. Na fotkách se všichni hezky smějí. Vidím lásku. Rád se s nimi sejdu,“ kývl David na nabídku k setkání. Štáb schůzku naplánoval do Jablonce nad Nisou, kde se kdysi pouto mezi matkou a synem přetrhlo.

Monika setkání proplakala, zatímco David ji utěšoval. Moderátorka Tereza Pergnerová přivedla ještě Moničinu dceru, Davidovu sestru Dominiku, která pracuje jako barmanka. „Rodinka se mi rozrůstá,“ pochvaloval si David a dodal, že je rád, že se matku rozhodl hledat.

„Nelituji že jsem do toho šel, ale spíš toho, že moje reakce nebyla taková, jaká se asi očekávala,“ narážel na bariéru, která mu nedovolila pustit své emoce ven a sdílet je s ostatními.

„Mám zpátky svého Davida a doufám, že k sobě najdeme cestu. Bude to sice trvat, ale všechno bude dobré,“ uvěřila paní Monika. Z komentáře na závěr se diváci dozvěděli, že David je s rodinou v kontaktu a uvažuje dokonce o tom, že by se přestěhoval do Liberce, aby jí byl blíž.