Udání, zavržení i vězení. Ivo a Iveta konečně vědí, proč ztratili rodinu

Ivo vyrůstal u adoptivních rodičů, setkání se jeho matka nedožila, ale sestru našel.

Jsi zlý, adoptivní

Ivo (46) je malíř pokojů a žije už 10 let v Anglii. Narodil se však v Havířově a hned putoval do kojeneckého ústavu v Luhačovicích, coby dítě „volné“ k adopci. Odtud si ho do Zlína, kde vyrůstal, přivezli hned v prvním roce jeho života adoptivní rodiče. To, že je adoptovaný, mu řekli už v šesti letech, ještě před nástupem do školy.

„Maminka mě připravila na to, že se může stát, že mi to někdo ve zlosti řekne. A to se také stalo,“ vypráví Ivo. „Na hřiště přišla maminka kamaráda, s nímž jsme se pošťuchovali, a řekla, že jsem zlý, ale že se není čemu divit, protože jsem adoptivní. Naštěstí jsem mohl odpovědět: já vím.“

Svou náhradní rodinu bere Ivo jako velkou výhru. „Jsem jim vděčný za to, jaký jsem, to je bez debat.“ Na rodnou Moravu se Ivo občas vrací, protože tam žije jeho bývalá přítelkyně, s níž má dvě děti. „Každý máme jiného partnera a žijeme si svůj život, ale děti nás spojují. Máme s nimi pěkné bezproblémové vztahy,“ pochvaluje si.

Televiznímu štábu také představil svou první lásku Žanetu, s níž se zná přes 30 let a která je mu oporou při hledání ztracené rodiny. I když Ivo žil v Havířově, v Itálii a posledních 10 let v Anglii, nikdy neztratili kontakt.

„Líbí se mi na něm, že se nebojí. Vždycky, když něco chtěl, tak za tím šel. O tom, že je adoptovaný, jsem věděla od začátku, co jsme se poznali, a přeji mu, aby někoho našel,“ svěřila se divákům kamarádka.

A Ivo prozradil, že nejsilnější motivací k hledání biologické matky a blízké rodiny je zvědavost. „K biologické matce necítím žádnou zášť. Nevím, co se tehdy stalo, a tak jsem hlavně zvědavý. Devět měsíců nosit dítě pod srdcem a pak ho dát pryč, to musí být šílené.“

O bratrovi jsme věděli

Pátrání po Ivově matce začalo na severní Moravě na poslední známé adrese jeho matky uvedené na výpisu z matriky. „Dozvěděli jsme se, že se jeho matka nikdy nevdala, což nám částečně usnadnilo pátrání,“ prozradil moderátor Mirek Vaňura.

„Na druhou stranu jsme měli podezření, že už zemřela, což se nakonec potvrdilo,“ řekl a doplnil, že Ivova matka zemřela před šesti lety a je pochována na petřvaldském hřbitově. „Jedinou naší nadějí bylo najít Ivovi sourozence,“ popsal moderátor s tím, že hrob paní Květy byl udržovaný, a tak se nabízelo najít jeho majitele.

Správa hřbitova spadá pod Městský úřad v Petřvaldu, který oficiálně vyzval majitelku hrobu, zda má zájem o setkání s televizním štábem. Paní se ozvala a dalším ověřováním se ukázalo, že je to opravdu Ivova vlastní sestra Mirka, která o existenci bratra něco tušila.

„Bylo mi asi 15 let, řešily jsme s mámou nějakého doktora a mně se tehdy do ruky dostala mámina zdravotní dokumentace. Tam jsem zjistila, že měla jeden porod přede mnou,“ vylíčila Mirka moderátorovi s tím, že se na to hned maminky zeptala. „Potvrdila mi, že měla přede mnou ještě syna, Mirečka. Nikdy ho nezapírala, neříkala, že má čtyři děti, věděla, že jich má pět.“

Je to neodpustitelné

„Místo Mirek mu však jeho noví rodiče začali říkat Ivo,“ doplnil moderátor Mirce chybějící střípky příběhu a ta mu odvyprávěla celý maminčin osud. „Byla z dětského domova, v domě našeho otce, který byl o 15 let starší než mamka,“ začala své vyprávění.

„Sama mamka byla z dětského domova a žila v domě našeho otce, který byl o 15 let starší než ona. Když bratra čekala, bylo jí 20 let, jenomže jakmile otci oznámila, že je těhotná, vyhodil ji z domova s tím, že žádné děti nechce. Neměla v té době ani byt ani peníze, takže jí syna vzali do kojeneckého ústavu,“ odvyprávěla Mirka a dodala, že se rodiče milovali dál, i přesto, co otec udělal. Vrátili se k sobě a Květa přišla znovu do jiného stavu.

„Čekala mě a šla znovu za otcem, že je těhotná a on zas prohlásil, že mě nechce,“ popsala situaci Mirka. „Ale maminka už měla svou práci a svůj byt a i za cenu, že zůstane sama, se rozhodla, že si mě nechá. Po půldruhém roce si našla dalšího přítele a s ním měla tři ostatní sourozence,“ uvedla Mirka.

Na přímou otázku, zda otci odpustila, se přiznala, že ne. „Sama jsem mámou, takže to je pro mě neodpustitelné.“

Když otec zemřel, pátrala po bratrovi spolu s babičkou, otcovou matkou, ale marně. „Máma tehdy prohlásila, že on si ji jednou najde sám,“ usmívala se Ivova sestra, která si s dojetím přečetla jeho dopis a prohlížela fotografie: „Je ho kus chlapa, mamka by byla nadšená. A má stejný rukopis jako mamka.“

Mamka nebyla žádná „taková“

Mirka se na setkání s bratrem moc těšila, ale bylo jí líto, že u něj už nemůže být maminka. Ivo nevěděl, jestli má plakat, nebo se smát. „Mám ségru, je to takový šok, vůbec jsem nedoufal, že bych jednou ještě někoho dalšího měl! Potřebuju čas, abych to zpracoval,“ řekl a přiznal, že měl od adoptivních rodičů informaci, že „máma byla taková a maková, a táta, že byl zavřený, čímž mě svou odpovědí úplně odzbrojili. Jakoby řekli: nepátrej.“

„Jenže mamka žádná taková nebyla. Byla to milující máma a babička,“ vyvedla ho sestra z omylu. „A otec nebyl zavřený, byl to lesní inženýr, ale protože nesnášel komunisty, musel se živit zedničinou,“ odhalila, v jak zkreslených představách dosud žil.

„Nevím jak to popsat slovy, ale mám problém se mamince na fotografii dívat do očí. Říkám si, že jsem ji měl víc hledat a ozvat se jí. Mám pocit, že jsem něco prošvihl a je mi to líto,“ přiznal Ivo sestře, ale ta ho utěšovala: „Pro tebe bylo těžší nás hledat. Nic jsi o nás nevěděl, ale já i sourozenci jsme o tobě věděli celý život.“

Divákům se Mirka svěřila, že bratr je celá máma. „Její oříškové oči a tmavé vlasy, které jen měla vždy přebarvené úplně na černo. Stejně je tu pořád s námi a strčila mi ho do cesty, abych tu měla její podobu pořád na očích.“

„Jestli je po ní, tak jsem vyhrála a mám nejlepšího bráchu,“ usmívala se a Ivovi vyjmenovala všechny další příbuzné, k nímž najednou přišel. „Ode mne máš dva synovce a jednu neteř a jednu praneteř. Sestra má jednoho syna a nejmladší bratr má dvě holčičky a jednoho chlapečka.“

Po natáčení přiletěl Ivo z Anglie znovu, aby se seznámil s celou svou velkou rodinou. Od té doby je se sestrou Mirkou v kontaktu přes sociální sítě.