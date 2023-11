Vstříc šťastným náhodám. Mít kliku se můžete naučit

New York, předvánoční shon, John Cusack, Kate Beckinsale, osudová láska a víra, že člověk si svůj osud tvoří sám. To je romantická komedie Lásce na stopě, v originále Serendipity.

Žádný div, že čeští producenti zvolili jiný název, Britská překladatelská společnost totiž zařadila slovo „serendipity“ mezi deset nejobtížněji přeložitelných anglických výrazů. Znamená něco mezi šťastnou náhodou, šancí, příležitostí, náhodným setkáním, příjemným překvapením, nečekanou událostí a potěšující objevem. Cambridgeský slovník říká, že „serendipity umožňuje náhodné nálezy a přijetí skutečnosti, že to, co je nalezeno, nemusí být nutně to, co jsme hledali“. Je to prostě stav mysli. Také dovednost a jako takovou ji lze naučit.

Víc než jen štěstí

Autorem výrazu serendipity (také serendipita) je romanopisec Horace Walpole, který roku 1754 v dopise příteli Horaci Mannovi popisoval perskou pohádku Tři princové ze Serendipu (ostrov na Srí Lance), kteří dílem náhody a dílem své prozíravosti objevovali užitečné věci, po kterých nepátrali. Walpole tuhle schopnost nazval serendipity.

Jaký vlastně je rozdíl mezi štěstím a serendipity? „Význam těchhle slov se může překrývat, ale znamenají něco trochu jiného. Štěstí můžeme vnímat dvojím způsobem: Jako vnitřní stav bez ohledu na to, co se děje a jak se to děje. Ale také jako šťastnou náhodu – a tam už se přibližujeme k serendipity, která se často vykládá právě jako šťastná náhoda. Ale ještě spíše je to souhra takových šťastných náhod,“ vysvětluje koučka Linda Berger.

Příbuzné pojmy BAHRAMDIPITY: Utajení a potlačování náhodných objevů nalezených pomocí serendipity. Stejně jako u té jde o termín odvozený z pohádky Tři princové ze Serendipu, odkazuje na perského velkokrále Bahráma V.

Utajení a potlačování náhodných objevů nalezených pomocí serendipity. Stejně jako u té jde o termín odvozený z pohádky Tři princové ze Serendipu, odkazuje na perského velkokrále Bahráma V. ZEMBLANITY: Opak serendipity, tedy očekávaný, ale nechtěný objev/ výsledek. Některým událostem prostě nejde zabránit, i když jsou předvídatelné. Název se odvozuje od souostroví arktických ostrovů Nové země (Novaja Zemlja či Nova Zembla), které jsou studené a neúrodné,tedy pravý opak Srí Lanky.

Opak serendipity, tedy očekávaný, ale nechtěný objev/ výsledek. Některým událostem prostě nejde zabránit, i když jsou předvídatelné. Název se odvozuje od souostroví arktických ostrovů Nové země (Novaja Zemlja či Nova Zembla), které jsou studené a neúrodné,tedy pravý opak Srí Lanky. YUANFEN/YUÁN: Osudová šťastná náhoda podmíněná osobní volbou. Zdůrazňuje harmonii mezi přijímáním neočekávaného (serendipity) a vědomým rozhodováním specificky ve vztazích. Věří, že každé setkání, ať už krátké nebo trvalé, má v našem životě hlubší smysl nebo účel.

Hlavní rozdíl mezi „pouhým“ štěstím a serendipity pak vidí v tom, že v serendipity je vždycky náš vlastní přínos. Jakási otevřenost nebo schopnost reagovat na situaci, která se nečekaně objeví. Zažívají ji především lidé, kteří dokážou vidět to, čeho si ostatní nevšímají. A ideální je, když z toho dokážou těžit.

„S termínem serendipity mě seznámil lékař Radvan Bahbouh. Jsou tak nazývány určité spontánní nepředloženosti, čili to, co uděláme, aniž bychom to měli předem přesně naplánované,“ vysvětluje ve své knize Umění být zdráv funkční lékař Jan Vojáček.

„Od té doby praktikuji serendipity vědomě, tedy cíleně, a pokaždé z toho vyplyne něco zajímavého. Zkrátka udělám něco úplně jinak, než jak je to zaběhnuté. Mohou to být malé věci – třeba vystoupím dřív z tramvaje nebo z metra, nebo zásadnější kroky, jako odjet do Skotska místo přijetí nabídky do první ligy. Když jsem to začal zkoušet, děly se neuvěřitelné věci. Pokaždé mi to něco přineslo, třeba odpověď na otázku, kterou jsem hledal. Už jsem na ni zapomněl a najednou to bylo tady, ale zkusit to musí každý sám.“

Dějiny plné haluzí

Možná vám serendipity zavání ezoterikou, ovšem ve skutečnosti jde o zavedený sociologický pojem, který se seriózně zkoumá. Používá se i v souvislosti s exaktními vědami – spousta vynálezů totiž vznikla náhodně, neboli právě v serendipity. Laureát Nobelovy ceny, chemik Paul Flory, dokonce tvrdil, že významné vynálezy určitě nejsou pouhé náhody.

Jako když lékař Alexander Fleming odjel na dovolenou a nevymyl Petriho misku obsahující stafylokoky. Po návratu zjistil, že se na misce vytvořily ostrůvky plísně penicillium a kolem každého byl čistý prstenec bez stafylokoků. To vedlo k objevu penicilinu, prvního skutečného antibiotika.

Nebo konstruktér Percy Spencer, který si všiml, že se mu v kapse rozpustila čokoládová tyčinka, když stál vedle generátoru elektromagnetických vln. Dnes je mikrovlnná trouba součástí našich domácností. Určitě používáte i samolepicí bločky, takzvané post-it. To takhle chemik Spencer Silver vyrobil lepidlo, které bylo málo lepivé… I děti můžou leccos zajímavého objevit. Jedenáctiletý Frank Epperson nechal jednou v zimě omylem stát na zápraží kelímek s limonádou a v něm brčko. Limonáda přes noc zmrzla, a tak vznikl nanuk.

Serendipitní náhody bývají také dílem kolektivu: Farmaceutická společnost Pfizer zkoumala jistou látku v naději, že se podaří najít účinnější lék na snížení vysokého krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris. V průběhu klinických testů se prokázalo, že nový preparát požadované účinky nemá, zato má několik „neblahých“ vedlejších, mezi nimi silnou erekci penisu. Letos oslavila „modrá pilulka“ své 25. narozeniny.

Jak věřit, ale nespálit se?

Zajímavou informací určitě je, že serendipity lze pošťouchnout. Nebo možná spíš se na ni zacílit. Protože náhodami jsme obklopeni, jen je kolikrát nevidíme, nebo nedokážeme odhadnout jejich potenciál. „Ten úplně první krok je být otevřený a začít si všímat. Možná se vám už někdy přihodilo, že když si něčeho začnete všímat, vidíte to najednou všude. Podobné je to i se serendipity. Pokud se do toho chcete fakt opřít, doporučuje se psát si deník serendipity. Zkoumejte tento fenomén, povídejte si o něm s přáteli, nechte si vyprávět jejich zkušenosti. Buďte přístupnější novým kontaktům a aktivitám. A buďte pozitivní. Také si můžete přečíst nějakou knihu na toto téma. Doporučuju například The Serendipity Mindset od Christiana Busche,“ radí koučka Linda Berger.

Potíž ovšem je, že všechny tyto rady vyžadují jisté vystoupení z komfortní zóny, což spousta lidí nerada. Proč vlastně? Podle Lindy Berger za tou nechutí stojí celá řada faktorů od společenských, generačních až po ty individuální:

„Zjednodušeně se to dá nahlédnout přes všeobecné přetížení našeho nervového systému, které vzniká moderním životním stylem, tlaky doby, stále rychlejším tempem a také negativními zprávami a informačním balastem. Jsme sice technologicky vyvinuti, ale náš nervový systém se vyvíjí o dost pomaleji a zatím není nastavený na množství informací a impulsů, které musí dnes stále zpracovávat. Do toho běžná konzumace alkoholu a stimulantů namísto včasného spánku a relaxace… Po nějaké době začne v takzvané plazí části mozku svítit alarm. Cítíme se v ohrožení a nevíme proč. A logicky v tomhle ohrožení, ve stavu přežití, se podvědomě bráníme něčemu novému, navíc nevyzpytatelnému a neuchopitelnému. Zahrabáváme se do své komfortní zóny a vše ostatní vnímáme jako ohrožení.“

Když je ale jakýkoli systém příliš uzavřený, má sníženou schopnost přizpůsobení a změny a tím i serendipity. A když je naopak otevřený až příliš, je více zranitelný. Například pokud neumíte vyhodnotit, komu důvěřovat, jak hodně toho o sobě říct, můžete naivně v podvodníkovi vidět příležitost. Zkrátka a dobře ani serendipity by neměla popírat zdravý rozum. Jak tedy najít tu správnou míru?

„Z mé zkušenosti není jedna správná míra pro všechny. Někdo se ze špatné zkušenosti musí dlouho dávat do kupy, po jiném to klouže. Proto je důležité jít v souladu se sebou. Pro velmi citlivé a zranitelné typy je určitě lepší se otevírat spíše postupně a budovat si v tom sebedůvěru. Ochránit se můžete i jednoduchým ověřováním si informací místo slepé důvěry,“ doporučuje Linda Berger.

Nový životní styl

Řekli jsme si, že serendipity se uplatňuje v sociologii nebo ve vědě. Ale také v lékařství a důležitou roli hraje v algoritmech internetových vyhledávačů. Nicméně aplikovat se dá i do osobního života jednotlivce. Například do lásky.

„Řekněte ano na pozvání přátel, které vždy odmítáte – co když tam bude i váš životní partner? Moje známá v Portugalsku měla jednou nutkání jít se obeznámit s ekofarmou, která byla blízko místa, kde se právě nacházela. Když se tam zjevila, majitel nevěřil svým očím a nevěřila ani ona. Nevím, jestli si koupila nějaké ty ekoprodukty, každopádně vím, že se tam provdala,“ dává příklad serendipity v milostné oblasti Linda Berger.

Jiná její známá dostala doporučení na specialistku pro svého syna. Byla ovšem upozorněna na čekací dobu dvou let. Když si odbornici vygooglila, zjistila, že dotyčnákní chodí na hodiny zumby. Na termín čekala týden.

V rámci kariéry doporučuje koučka Linda Berger svým klientům rozhazovat sítě a mluvit o své vysněné práci s kdekým. Nakonec prý to vždycky zabere. A protože se mimo jiné zabývá také finančním mindsetem, má odzkoušeno, že i peníze jsou skvělá oblast pro natrénování „serendipitních svalů“: „Prostě zkuste být nějakou dobu opravdu otevřeni tomu, že se může stát něco úžasného, že přijdou nečekané peníze, příležitosti, dary nebo pozvání. Učte se nepřehlížet příležitosti. Serendipity může být váš životní styl!“