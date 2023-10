Single ženy jsou šťastnější než ty vdané. Manželství prospívá hlavně mužům

Jistě je spousta žen i mužů, kteří žijí ve šťastných manželstvích. Ale podle vědců je také velká skupina žen, které jsou šťastné a single. A nejšťastnější z nich jsou podle profesora Dolana z London School of Economics ty, které jsou single a bezdětné. Vysvětluje to tím, že zatímco muži z manželství převážně profitují, o ženách se to samé zdaleka říci nedá.

Muži se v manželství tzv. zklidní, přestanou inklinovat k rizikovému chování, vydělávají více peněz a prodlužují si délku života. Zatímco mužské zdraví se kvůli omezování rizik zlepšuje, na to ženské manželství vliv moc nemá. Kromě skutečnosti, že vdané ženy ve středním věku mají vyšší šanci na mentální a fyzické potíže, ve srovnání s ženami svobodnými. Z toho Dolan vyvozuje, že „nejzdravější a nejšťastnější podskupinou jsou ženy, které se nikdy nevdaly a nemají děti“.

Co když standard nepřináší štěstí?

V souvislosti s otázkami, kterými celá společnost zahrnuje svobodné ženy po dosažení určitého věku, učinil Dolan zajímavý postřeh o moderním vnímání úspěchu a štěstí. Zatímco společnost oceňuje určité typy životních vzorců a úspěchů, Dolan poznamenává, že „dlouho zavedené, tradiční symboly úspěchu nemusí nutně korelovat s úrovní štěstí“. Jinými slovy, to, co se od nás očekává, pro nás nutně nemusí být to nejlepší.

I další výzkumy dokládají, jak se na západ od našich hranic vnímání single žen proměňuje. Studie od datových analytiků z globální agentury pro výzkum trhu Mintel ukazuje, že britské ženy jsou mnohem spokojenější se svým nezadaným stavem než nezadaní muži, kteří se spíše snaží svůj status změnit a hledají si partnerku. Částečným vysvětlením může být skutečnost, že většina nejen domácí, ale i emocionální práce na péči o vztah leží na bedrech žen.

Vypočítavé mrchy a kariéristky

„Dolanova studie je sympatická tím, že redefinuje zaběhlou představu, že singl ženy jsou zoufalé hledačky vhodného partnera. Zároveň je tu představa, že single žena je single, protože je nepřitažlivá pro muže, ne výsledkem své vlastní volby – v českém prostředí bývá takovým neatraktivním znakem paradoxně profesní úspěšnost,“ říká psycholožka a socioložka Lenka Formánková z Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

A dodává, že v pop kultuře tento předsudek reprodukuje seriál Single lady. hlavní hrdinka je sama, protože ji zajímá „jen“ kariéra, lidi kolem sebe jen využívá, zvláště muže, a má problémy s alkoholem.

„Na druhou stranu z výzkumu víme, že u preference single života velice záleží na věku ženy. A mezi single ženami dominují ženy důchodového věku a pak ženy mladší dospělosti, většinou do 25 let,“ pokračuje Formánková.

„Starší ženy, tedy ženy předdůchodového a důchodového věku, které často již vychovaly děti, si podle výzkumu, který jsme realizovaly v Sociologickém ústavu AV ČR, častěji volily single status nebo vztah bez společného bydlení. U těchto žen byl jako důvod uváděna zmiňovaná zátěž péče o partnera a domácnost,“ dodává.

Děti jako ženská povinnost

Méně spokojené tak mohou být mladší ženy, od kterých ještě společnost nejen v Česku očekává, že budou zakládat rodinu. „A to se, lapidárně řečeno, nejčastěji děje v partnerském vztahu. Bezdětnost je v České republice stále vnímaná spíše jako nezodpovědnost nebo podivínství, zvláště u žen. Například podle údajů uvedených ve Zprávě o rodině za rok 2020 více než 60 % dotázaných považuje bezdětnost žen za špatnou až velmi špatnou,“ říká Lenka Formánková.

Bezdětnost je v České republice stále vnímaná spíše jako nezodpovědnost nebo podivínství.

Jako špatný nebo velmi špatný hodnotí single život téměř 50 % dotázaných. „Obecně se ale dá souhlasit s tím, že nás partner automaticky šťastnými neudělá, že kvalita vztahů kolísá a pro někoho nakonec může být single život subjektivně nejšťastnější volbou,“ uzavírá.

Jsou ženy prostě vybíravé?

Mnohé ženy zůstávají single i proto, že se jim žádný z potenciálních partnerů nezdá dost dobrý. Všímá si toho i profesorka genderových studií z telavivské univerzity Kinneret Lahadová ve své práci z roku 2013.

Píše v ní, že v devatenáctém století se na svobodné vybíravé Američanky pohlíželo jako na ženy vysoké morálky. V průběhu času se ale důvody, proč ženy váhají se vstupem do manželství, proměňovaly „v závislosti na celé řadě faktorů a různých společenských realitách“.

Lahadová poznamenává, že dnešní vybíravost žen vede k tomu, že často slyší, že „je čas na kompromis“. A klade několik důležitých otázek: Kde je hranice mezi kompromisem a vybíravostí? Přistoupíme-li na kompromis, vzdáváme se kontroly nad vlastním životem? Jak může žena zůstat konzistentní a zároveň navazovat vztah, pokud na něj není připravena?

Přestože se společenské standardy mění jen velmi pomalu, zdá se, že stále více žen není ochotno je naplňovat za cenu svého osobního štěstí.