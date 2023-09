Druhá směna v domácnosti. Ženy na ní pracují bez mzdy, a často i bez vděku

V březnu způsobila pozdvižení zpráva o Ivaně Moralové ze Španělska, která vysoudila na bývalém manželovi v přepočtu téměř pět milionů korun. Šlo o částku, kterou za pětadvacet let práce a péče v manželství ženě přiznala soudkyně Laura Ruiz Alaminosová. Vypočítala ji na základě minimální mzdy. Manžel také musí ženě vyplácet penzi a přispívat na dvě dcery.

„Důvod, proč jsem šla k soudu, je, že chci, aby ostatní ženy viděly, že můžeme žádat finanční náhradu za práci v domácnosti, a to i když je uzavřená předmanželská smlouva,“ vysvětlila Moralová. S manželem smlouvu uzavřeli, týkala se však jen majetku, který si měli rozdělit, zatímco veškeré finance si měl ponechat muž. Ženě po rozvodu připadla pouze polovina domu.

„Využil situace a nechal mě kompletně bez ničeho, když jsme se rozvedli,“ vypověděla žena pro server I News. „S dcerami jsme zůstaly naprosto bez prostředků, přestože jsem všechna ta léta investovala svůj čas, energii a lásku do naší rodiny,“ dodala.

O podobné ohodnocení se u soudu v roce 2008 snažila i Češka Marie Haisová, která měla po rozvodu zaplatil manželovi zhruba milion a půl za polovinu bytu. Ženě tehdy hrozila exekuce a byla rok před důchodem, zatímco její manžel peníze měl – ty společné, které investoval do akcií.

Ekofeministka a aktivistka tak spočítala hodnotu práce a péče, kterou za léta manželství odvedla v domácnosti. Částka byla ve výši pěti milionů, když počítala základní hodinovou sazbu na stokorunu.

„Partner měl na prvním místě své zájmy, v rodině byl nadřazen nad takovými ‚malichernostmi‘, jako je vynášení odpadků či mytí oken,“ napsala tehdy pro Britské listy. Soud jí však zapravdu nedal a její argumentaci neuznal.

Nejen fyzická, ale i mentální práce

Socioložka Marta Vohlídalová uvádí, že neplacená práce v domácnosti nezahrnuje pouze samotný výkon činností péče o domácnost a její členy, ale je možné pod ni zahrnout také takzvanou mentální práci.

To znamená, že žena nejčastěji sama drží v hlavě, co je potřeba udělat a kdy, a říká to dalším členům domácnosti, kteří na podobné věci nemyslí. Ve zkratce, je to nejčastěji právě žena, která připomíná „otravné úkoly“, jako třeba že je nutné umýt nádobí nebo vyzvednout děti ze školky. A taková práce „diáře“ pro ostatní členy rodiny je stejně vysilující jako ta fyzická.

„Ostatní s pracemi v domácnosti ‚pomáhají‘ a provádějí svěřené úkoly, nicméně nepřebírají hlavní zodpovědnost za jejich celkovou koordinaci,“ popisuje socioložka Jana Bierzová.

V sedmdesátých letech vznikla kampaň International Wages for Housework, za kterou stála mimo jiné italsko-americká teoretička a nynější emeritní profesorka Silvia Federici. Ta upozorňovala na to, že práce v domácnosti je prací v pravém slova smyslu, nikoli jako něco, co je pro ženy „přirozené“. A tedy že požadovat finanční ohodnocení je naprosto legitimní požadavek.

Že se od té doby změnilo jen málo, ukazují některá data. Například podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd muži péčí a prací v domácnosti stráví 15,4 hodiny za týden, zatímco ženy až 38 hodin, což představuje sedmdesát procent pracovního úvazku.

Kariéra a odpočinek pro muže?

Toto nastavení dokládají také data. Například podle českého průzkumu Nielsen Admosphere z roku 2021 u všech zkoumaných úklidových prací v domácnosti převládly ženy nad muži. „Zároveň u žen jen zřídka narazíme na činnosti, kterým se osobně věnují méně než v osmdesáti procentech případů. To samo o sobě naznačuje, že je úklid v českých domácnostech stále ženskou doménou,“ uvádí výzkum.

Zatímco žena odvádí tuto neplacenou práci, muž často buduje kariéru. Tak tomu bylo i v případě Moralové. Manžela podle svých slov podporovala v rodinném i kariérním životě, a on tak mohl vybudovat síť posiloven, která mu generovala značné výnosy, za něž si kupoval drahá auta a motorky, nebo třeba i olivovníkovou farmu.

Přesto však jedné z dcer v jejích šestnácti letech odmítl platit studia, takže si dívka musela najít práci a vše si financovat sama. Moralová totiž nikdy neměla možnost rozhodovat o společných financích.

„Tento rozsudek představuje práci všech žen, které jsou ve stínu mužů, přestože poskytují základní podporu v osobním, manželském a rodinném životě,“ uvedla právnička Martha Fuentesová. Dodala, že manžel Ivany Moralové jen proto mohl pokračovat v kariéře, že ona zůstávala doma a starala se o děti. „Byla jeho stínem, pracovala v pozadí, aby se mohl profesně zvednout a stát se někým,“ řekla.

Také podle Indexu genderové rovnosti EIGE se vaření a péči o domácnost v České republice každodenně věnuje 67 procent žen, ale pouze 16 procent mužů. Evropský průměr je dokonce 78 procent žen. Ale také o něco vyšší procento mužů – 32 procent.

Muži si tak mohou víc užívat volnočasových aktivit mimo domácnost. Denně nebo alespoň několikrát týdně tráví volný čas mimo domácnost 28 procent mužů, ale jen 23 procent žen. Evropský průměr je 31 procent mužů, kteří alespoň několikrát týdně vyrazí za sportem či kulturou, ale jen 27 procent žen.