Kdo doma uklízí? Ženy nejčastěji myjí nádobí, muži vynášejí odpadky

Co dělají ženy a co muži v domácnosti

Víte, kdo doma uklízí a čemu se při smýčení a dělání pořádku více věnují ženy a čemu muži? Ani v dnešním rovnoprávném světě pánové své drahé polovičky v žádné úklidové činnosti nepředčí, skóre vyrovnají jenom ve vynášení odpadků. Plyne to z jarního průzkumu týmu Nielsen Admosphere.



Jedna ze stěžejních otázek odhaluje, která úklidová činnost v českých domácnostech kraluje. Je to mytí nádobí – zmínilo ho 93 procent respondentů. V pracích vykonávaných denně nebo vícekrát týdně následuje na druhém místě vynášení odpadků (66 %), zametání podlahy (54 %) a čištění kuchyňské linky.



„Mezi nejčastějšími činnostmi prováděnými jednou týdně jsou pak typické ‚víkendové činnosti‘ jako výměna ručníků a osušek (58 %), utírání prachu (53 %), mytí koupelny (51 %), mytí toalety (48 %) a vysávání a vytírání (obojí shodně 47 %),“ vypočítávají statistici závěry svého projektu. Další dotazy směřovaly na dlouhodobější činnosti.



„Mezi měsíční úkoly patří hlavně výměna ložního prádla, jednou měsíčně to udělá 43 % respondentů. Ovšem 33 % jich postele převléknou dvakrát nebo třikrát do měsíce,“ informuje tým výzkumníků s tím, že k měsíčním pracím patří i mytí lednice a trouby. „Čtvrtletní činnosti jsou hlavně mytí oken a praní záclon a závěsů,“ doplňuje jejich zpráva.

Ženy v úklidu drtivě vedou

Co doma samy dělají ženy a co muži? „U všech zkoumaných úklidových prací převládly ženy nad muži a zároveň u žen jen zřídka narazíme na činnosti, kterým se osobně věnují méně než v 80 procentech případů. To samo o sobě naznačuje, že je úklid v českých domácnostech stále ženskou doménou,“ vyhodnocují tvrdá data statistici.

A které činnosti dělají ženy nejčastěji a muži nejméně? „Je to mytí zrcadel, výměna ručníků, mytí trouby, praní záclon a závěsů, žehlení nebo mytí koupelny,“ ukazuje aktuální průzkum. Muži se na partnerky alespoň dotahují ve vynášení odpadků, tuto činnost mají s ženami rozdělenou rovnoměrně. Podobné to je u tříděného odpadu a také u mytí nádobí, kde jsou muži pozadu jen nepatrně.

Respondenti měli také rozdělit jednotlivé činnosti na „mužské“ a „ženské“. „Za nejvíce ‚ženské‘ je považováno žehlení, následuje praní záclon a závěsů, třetí je mytí zrcadel. Za ‚mužské‘ pak odpadky. Většina činností ale byla vysokým počtem respondentů označena ani za typicky mužské, ani typicky ženské,“ říkají statistici.

Sběr dat se zabýval i tím, jaký úklid vykonáváme nejraději. „Nejlépe zde vyšlo praní prádla, na druhém místě mytí nádobí, dále vynášení tříděného odpadu, vysávání a výměna ručníků a osušek,“ popisuje průzkum, kterého se zúčastnilo pět set respondentů starších 15 let. Zpráva doplňuje, že za čisticí prostředky do domácnosti utratí Češi v průměru 555 korun měsíčně.