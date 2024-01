Nerovnost ve zdravotní péči odnášejí ženy. Změny prospějí jim i ekonomice

Podle vůbec prvního dokumentu, který kvantifikuje ekonomické přínosy zdravotní péče o ženy, by odstranění této nerovnosti mohlo do roku 2040 přinést globální ekonomice nejméně bilion dolarů ročně.

Každý dolar investovaný do zlepšení zdraví žen by mohl vygenerovat tři dolary pro ekonomiku a prodloužit tak dobu, po kterou se ženy zapojují do pracovního života. Výzkum, který v polovině ledna v Davosu zveřejnilo Světové ekonomické fórum a McKinsey Health Institute (MHI), zjistil, že pokud se tento zdravotní hendikep žen odstranil, snížilo by se oněch 25 zmíněných procent o celé dvě třetiny.

Zpráva kvantifikovala zdravotní rozdíl z hlediska počtu let života ztracených v důsledku špatného zdraví, invalidity nebo předčasného úmrtí – a rozsah, v jakém tento rozdíl vyplývá ze strukturálních a systémových překážek, kterým ženy čelí.

Cituje studie z Dánska, které ukázaly, že ženy si tu správnou diagnózu vyslechnou později než muži u řady onemocnění – u rakoviny až o 2,5 roku déle, zatímco metabolická onemocnění, jako cukrovka, jsou u nich diagnostikována v průměru o 4,5 roku později. I českými médii nedávno proběhl příběh mladé ženy, která si vyšetření i diagnózu rakovina musela u lékařů doslova vyvzdorovat.

Ženy nejsou jen dělohy

Zjistilo se, že zdraví žen je často redukováno pouze na sexuální a reprodukční, což samozřejmě nestačí. A také, že o zdraví žen často úplně chybějí data, popřípadě jsou nepřesná. Od roku 2015 bylo publikováno pětkrát více vědeckých studií o erektilní dysfunkci, která postihuje 19 % mužů, než o premenstruačním syndromu, který postihuje 90 % žen.

Doktorka Lucy Pérezová, spoluautorka zprávy a partnerka v MHI, řekla The Guardianu: „Mnoho lidí si myslí, že ženy žijí déle a jsou zdravější, a to prostě není pravda. Ženy stráví v průměru devět let svého života ve špatném zdravotním stavu a většina z nich je v produktivním věku. Mnohé z hlavních příčin tohoto stavu jsou řešitelné.“

Biologicky jsou zkrátka jiné

I při stejné diagnóze – například při a po infarktu – se nemoc projevuje u žen trochu jinak než u mužů. Protože když se k biologicky odlišným pohlavím přistupuje stejně, pro jednu z těchto skupin to nemusí být ten správný přístup.

„Dobrou zprávou je, že to víme a můžeme navrhnout intervence, které budou lépe vyhovovat potřebám poloviny lidstva, a dosáhnout lepších výsledků zdravotní péče. Ty se pak promítnou do více pracovních příležitostí. Zdravotní a ekonomické přínosy odstranění rozdílu ve zdraví žen by byly obrovské,“ dodala Pérezová.

Anouk Petersenová, další ze spoluautorek zprávy MHI, ji doplňuje: „Vědecká a lékařská komunita dosud přistupovala k ženám jako k malým mužům, ale celá naše biologie je jiná… Musíme přehodnotit to, jak zdraví žen chápeme.“

Vydání zprávy se časově sešlo se spuštěním Globální aliance pro zdraví ženmultisektorové globální platformy, která hodlá zvýšit investice do zdraví žen. K její podpoře se přihlásilo 42 organizací, které přislíbily investici ve výši 55 milionů dolarů.