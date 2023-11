Čtení prospívá zdraví. Zlepší se vám psychika i soustředění

Uniknout před starostmi všedního dne, zbavit se napětí, smát se, plakat, snít – knihy nám otevírají pohled na život a dokážou nás zavést do jiných světů. Studie dokazují, že kdo čte, žije šťastněji. Proč to tak je? Odpověď je celkem jednoduchá. Pro náš mozek jsou knihy víc než jen sešité archy papíru se spoustou písmen.

Napadá vás další otázka? Proč ale číst právě knihy, když je tolik filmů, nejrůznějších webů, medií, časopisů… Noviny, časopisy, facebookové statusy a blogy... A vůbec, nestačí komunikace a zprávy v mobilu?

Uznáváme, v dnešní době to není nic snadného, je to docela časově náročná činnost, a pokud bychom chtěli přečíst opravdu 52 knih za rok, znamenalo by to číst denně aspoň kousek. Proč se vůbec snažit a vydržet to celý rok, co tím člověk získá? Přece protože čtení knih je něco úplně jiného. A vědci to potvrzují.

Mozek napodobuje činnosti, o kterých čteme

Vědci z Washingtonovy univerzity v americkém St. Louis pomocí skenu zjistili, že náš mozek s každým příběhem prožívá novou a novou realitu. Zatímco čteme slova v knize, aktivuje se naše řečové centrum v mozku. Například při popisu chlapce, který táhne za provaz, se aktivují v čelním mozkovém laloku stejné oblasti jako při skutečném vykonávání takové činnosti.

Dokonce můžeme slova i cítit. Třeba „vůně skořice“ se také zpracovává v mozku, v té části, která se zabývá vůněmi – v olfaktorické kůře. Všechno, co si přečteme, náš mozek stimuluje, a proto máte často pocit, jako byste se toho skutečně zúčastnili. V tom tkví tajemství, proč nás knihy dokážou tak zasáhnout, proč se dotýkají našeho srdce. A proč cítíme po četbě thrilleru nutkavou potřebu jít zkontrolovat dveře bytu, jestli jsou dobře zavřené.

Prožívání příběhu podněcuje empatii

Čtení je tréninkem nejen pro náš mozek, ale také jsme díky němu empatičtější vůči svému okolí. Když vklouzneme do kůže druhých, vidíme svět jejich očima, myslíme jako oni, cítíme se jako oni.

Čtení nám otvírá gigantický svět mimo hranice našich vlastních zkušeností. Takže vás asi neudiví výsledky jedné nedávné studie, která potvrzuje, že čtenáři románů se dokážou lépe vcítit do světa jiných lidí, rozpoznat jejich myšlenky a pocity a pochopit je. A nejen to, čtení příběhů vám pomáhá lépe porozumět sama sobě.

Knihy jsou dobré pro naši psychiku

Protože prožíváme příběhy, o kterých v knihách čteme, dokážeme to využít ke zmírnění všech možných problémů. Působí na naši psychiku – můžou nás uklidnit nebo stimulovat.

Identifikujeme se s postavou, která se třeba nachází v podobné situaci jako my, nebo prožívá přesný opak. Čtení zlepšuje představivost a je podnětem k naší seberealizaci. Nejlepší na tom je, že se kvůli všem těmhle úžasným věcem, které s námi čtení dělá, nemusíme nijak namáhat.

Při čtení funguje jako meditace

Když umíte číst, nemusíte na sobě dál pracovat, nemusíte se nic nového učit. Všechno, co je k tomu zapotřebí, je dobrá kniha a čas naplno se do ní ponořit. Úplně sami od sebe upadnete do meditativní koncentrace, vaše vnímání času se změní a budete zcela „tady a teď“. Vědci tento stav nazývají „flow“ (angl. plynutí).

Zapomenete na svět kolem sebe, necítíte hlad ani žízeň, jste prostě v absolutní harmonii sami se sebou a svým okolím – jeden z nejintenzivnějších stavů štěstí vůbec.

Kdo pravidelně dokáže dostat se do tohohle stavu plynutí, odbourává stresové hormony, což má pozitivní efekt na krevní tlak. Příznivci čtení mají tedy všechny argumenty na své straně, když si chtějí vyhradit půlhodinu pro sebe.