Jděte na věc a zaměřte se na sebe. V čem by se ženy měly inspirovat u mužů

Zdroj inspirace je nasnadě – vztahy. Dokážou být někdy tím nejlepším seberozvojovým kurzem, do kterého jsme se mohli zapsat. A když máme štěstí, může se naším učitelem stát partner.

Protože to, co nám druhý odráží, mohou být právě vlastnosti, po kterých toužíme. Následujících sedm lekcí berte jako takový náhled do mužské příručky.

Upozornění: Text, který se právě chystáte číst, je plný genderových stereotypů. Autorka si to uvědomuje a vůbec ji to nepohoršuje. Naopak, ohromně ji to baví.