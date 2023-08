V parlamentu by se měli chytit za hlavu, říkají první gayové z Výměny manželek

Natáčení si prý i přes počáteční obavy z neznámého moc užili. „Ani jsme se nestačil bát, jak šlo vše strašně rychle,“ tvrdí po letech. Jen si dodnes dobře pamatují, jak se jim po sobě stýskalo.

„Předtím jsme nikdy bez sebe nebyli, jsme na sebe fixovaní, a tak jsme jen počítali dny a těšili se na vzájemné objetí a jak ucítíme vůni jeden druhého. Hodně pomáhalo něco dělat, to potom moc nepřemýšlíte a soustředíte se na to, co děláte,“ říkají s odstupem pro OnaDnes.cz.

To jsou ti z Výměny!

I když byli Petrové první gayové v populární televizní reality show, dostali smlouvu jako každá jiná rodina. „Až po odvysílání dílu nám televize nabídla, že místo nás bude komunikovat s ostatními médii. Protože jsme byli první, zájem a tlak byl obrovský, a tak jsme nabídku rádi přijali,“ říkají.

Jejich odvahu po odvysílání dílu ocenila i LGBT komunita. „Nebudeme lhát. Asi každému, dělá dobře, když za vámi chodí známí a plácají vám po ramenou a říkají, že jste dobří, že jste do toho šli a podpořili tak všechny, kteří bojují za rovnoprávnost LGBT komunity,“ připouští pár.

Na veřejnosti oba Petry lidé poznávají dodnes, zvlášť, když se jejich díl znovu v televizi opakuje. „Jednou se nám stalo, že nám maminky s kočárky zatarasily východ z výtahu v nákupním centru a začaly křičet: To jsou ti z Výměny!,“ smějí se.

Honorář na svatbu

Při závěrečném setkání obou párů požádal tehdy starší z Petrů (46) svého přítele o ruku a do tří měsíců byla svatba. „Bylo to velké překvapení, vždy říkal že je to zbytečný kus papíru. To já si ho chtěl vzít, ale on odmítal,“ vzpomíná dnes o 14 let mladší z dvojice. A jeho partner dodává, že právě desetidenní odloučení ve Výměně manželek bylo hlavním impulzem.

„Chodil jsem doma po bytě jako tělo bez duše, kdy část mě byla jinde,“ přiznává. Honorář za natáčení zčásti pokryl náklady na svatební párty. „Oslava to byla opravdu velkolepá, všichni zúčastnění na ni dodnes vzpomínají,“ dodává.

Pořídili si nový domek

Poprvé se oba Petrové potkali 20. listopadu 2009 ve tři hodiny odpoledne v restauraci Morgan´s v Olomouci. „Seděli jsme tam až do půlnoci, než zavírali, a pořád jsme si měli o čem povídat,“ pamatují si přesně.

I přes čtrnáctiletý věkový rozdíl si rozumí dodnes a místo pronajatého bytu na kraji Olomouce si před čtyřmi lety pořídili vlastní dům a bydlí v Čekyni u Přerova. Splnili si svůj další sen – velký dům chtěl mladší Petr, velkou zahradu zase ten starší.

„Stálo nás to však i dost ponížení. Museli jsme totiž utratit skoro třicet tisíc korun za advokáta, který nám vypracoval šesticentimetrový svazek dokumentů zaručující vzájemné zajištění. Přitom v manželství stačí jedna kupní smlouva na nemovitost a zbytek řeší zákony, u registrovaného partnerství dědictví a spoluvlastnictví to řešené není a musíme po právní stránce řešit, jako bychom byli dva cizí lidé, což je ponižující,“ shodují se oba gayové.

Do domku se s nimi přestěhovala i televizní hvězda fenka Jack Russell Teriera Puppy. I ta si před lety zvykala deset dní na náhradní paničku. „Teď je jí už 14 let a je stále veselá a vitální,“ říkají Petrové a dodávají, že si k ní pořídili ještě Julii, parťačku stejného plemena.

Příště klidně zadarmo

Výměnu manželek dál pravidelně sledují. „Český divák je čím dál náročnější, a tak se tomu musí přizpůsobit i tvůrci projektu. Náš díl by byl dnes nejspíš považován za velice nudný, možná by ho televize ani neodvysílala,“ shodují se partneři a dodávají, že splnili svoje.

„Chtěli jsme národu v roce 2013 ukázat, že dva kluci mohou žít plnohodnotný a moc pěkný život bok po boku, že dokážou zabezpečit sebe a v případě, že by to legislativa dovolila, i dítě, které jinak zůstává v kojeňáku,“ shodují se.

Své účasti ve Výměně manželek v žádném případě nelitují, dokonce by prý do natáčení šli klidně znovu. „Nedávno jsme se ptali i kreativní producentky Jany Rezkové, jestli nechtějí natočit Výměnu manželek po deseti letech, že bychom točili i zadarmo, bylo by to vtipné,“ smějí se oba Petrové a dalším párům radí, aby se do Výměny manželek nehlásily, pokud mají vztahové problémy.

Zleva: Tereza a Jiří Hlavatí, Petr Kučera a Petr Vepřek.

„To je hloupost, v tom nikomu takový projekt nepomůže, spíše naopak. Ale má to smysl, pokud chcete zkusit něco, co jste ještě nikdy nezažili. My si díky těm deseti dnům uvědomili, že jsme jedno tělo, jedna duše, a jeden bez druhého nechceme žít. Jsme si souzeni v dobrém i ve zlém a budeme tu vždy pro sebe.“

O děti jsme přestali bojovat

Mladší Petr (33) se v rámci Výměny manželek dostal do Strašic u Plzně k vojákovi z povolání Jiřímu Hlavatému, jeho téměř dvouleté dceři a dvěma starším dětem z předchozího manželčina vztahu. V Olomouci měla zas staršímu z Petrů s domácností pomáhat Tereza.

„Nikdy jsem nepřišel do styku s nikým z gay komunity,“ přiznal tehdy pán domu. „Vždycky jsem měl na homosexuály špatný názor, ale s Petrem jsem změnil názor. Vidím, jak se stará o holky a kdybych měl mluvit do zákona o adopci, u takových lidi, jako je Petr, bych se toho vůbec nebál,“ uvedl na kameru Jiří.

Podle obou Petrů však česká veřejnost na to, aby stejnopohlavní páry vychovávaly děti, nebyla v roce 2013 připravena. „A není doteď a bohužel ještě nějakou dobu nebude. Obzvláště mimo větší metropole,“ dodávají s tím, že spíš než klasické adopce z kojeneckých ústavů a dětských domovů je trápí to, že legislativa neřeší osvojení dítěte partnera či partnerky.

„Již několikrát jsme zažili, kdy třeba, jeden z gay páru měl dítě, svěřené jemu a vychovával ho s partnerem v jedné domácnosti od malička. Dítě mělo dva tatínky. Jenže ve chvíli, kdy se biologickému otci nedejbože něco stane, druhý partner se na výchově podle legislativy nemůže podílet, nemá na dítě žádné právo.

Pokud dítě nemá jinou rodinu, může v extrémním případě skončit v dětském domově. A to nemluvím o vyřizování běžných záležitostí ve škole, na úřadech, cestování s dítětem, kdy nemá nebiologický otec, který ho sice od malička vychovává, žádné právo o dítěti rozhodovat a musí mít na vše písemné a ověřené povolení od partnera – biologického otce,“ zlobí se Petrové.

Oni sami o vlastní děti bojovali aktivně osm let. „Už jsme přestali, teď už je to na mladších. V obou komorách parlamentu už by se měli chytit za hlavu a přestat diskriminovat skupinu lidí, kteří se z velké většiny dokážou postarat sami o sebe,“ tvrdí.

7. září 2013

S Hlavatými už se nevídáme

Bezprostředně po natáčení se obě vyměněné rodiny spřátelily. „Byli to úplně normální lidé, hodně nás i s dětmi navštěvovali, ale bohužel jsme se přátelili jen do odvysílání našeho dílu,“ říkají s odstupem partneři.

A mladší Petr dodává: „I když jsem jim přiznal, že jsem byl na kameru kvůli úklidu až moc kritický a řekl jim na rovinu, že některá hodnocení nevyzní dobře, začali pak řešit titulky z bulváru a přestali s námi úplně komunikovat.“

Od té doby Petrové o rodině Hlavatých nevědí nic, jen z Facebooku pochopili, že si Tereza našla někoho jiného a už s Jiřím nežije. „Dnes už se na to dívám jinak. Chápu, že se Tereza úplně nesoustředila na úklid, když měla na starost tři děti, domácnost a dva psy. Já tam byl jen na deset dní a věděl jsem, že přijedu domů a budu mít zase svoji pohodu,“ přemýšlí dnes vyměněný partner. „Pro Terezu to byl každodenní chleba, rutina, stereotyp. Před deseti lety jsem zbytečně použil silná slova,“ dodává.