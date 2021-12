Jsou tu nějací gayové? To mi vadí, jdu domů, lekla se vyměněná manželka

První rodina nejnovější Výměny žije ve vesnici Zeměchy ve středních Čechách. Tvoří ji Helena (38), která je momentálně na mateřské, její manžel Míla, přezdívaný Igor (58), jenž si momentálně hledá práci, a společná dcera Markéta (2). Kromě toho s nimi domácnost sdílejí dvě starší děti Nikolas (20) a Dušana (16), které má Helena z předchozího vztahu. Prostředního Kevina (9) si manželé osvojili, když byl ještě nemluvně. Mimo to se ve velkém domě často nachází i Nikolasův přítel Viktor (21).

Pár do Výměny přihlásili Nikolas a Dušana, protože se rodiče údajně nejsou schopni na ničem shodnout a pořád se hádají. Igor má navíc na svou manželku velmi vysoké nároky. „Hodně uklízím, celý den pořád něco dělám, zastavím se až večer,“ potvrzuje Helena. „Já to tu chci mít hezky srovnané, to je pravda, a čisto, to je samozřejmé. Navařeno taky musí být, vypráno taky musí být, vyžehleno… Jako manželka musí fungovat,“ vypočítává Igor.

Ženská má být v kuchyni

Iveta (45), servírka z Liberce, nebyla zprvu z vidiny deseti dní strávených v romské rodině nadšená. Při prohlídce bytu však zjistila, že je všude čisto, a to ji uklidnilo. Avšak ne nadlouho. Z manuálu vyšlo najevo, že syn Nikolas je homosexuál. „Tady jsou nějací gayové, jo? No to si ze mě děláte srandu. Vadí mi to. Jdu domů.“

Po seznámení s rodinou ovšem obrátila. „Jsou hodní. Působí na mě sympaticky, i ten starší pán. Jsem šťastná.“ Podobný názor měl i Míla alias Igor. „Vypadá hezky, dobře, příjemná paní. Zdá se mi lidská.“

Početná rodina hned druhý den ráno začala kmitat, a zatímco Nikolas s přítelem Viktorem se ochotně chopili práce, Iveta hned poznala, že manžel je pohodlnější nátury. „Paní musí hned začít fungovat, jinak je tady zbytečná,“ prohlásil Igor, zatímco se před něj servírovala snídaně. Iveta si pomoc obou mladých mužů nemohla vynachválit. „To je díky mně, protože jsou už velcí a já jsem je vedl, aby věděli, co mají udělat a jak se mají chovat,“ pochválil se Igor.

Iveta je zvyklá, že doma vaří nejčastěji manžel. Ve Výměně ale byla donucena chystat denně čerstvé jídlo pro celou početnou rodinu.

Iveta si musela rychle zvyknout na dlouhé hodiny strávené u plotny. Vaření pro tolik lidí ji zabralo mnohem více času, než na co je z domu zvyklá. „Já vařím doma málo. Lukáš totiž vaří dobře, Slováci vždycky vaří dobře. U nás doma je to prostě jiné, přijdu domů, mám večeři na stole. Nejsem zvyklá, že bych někoho takhle obskakovala.“

Mezitím Igor komentoval celou situaci z garáže: “Ženská má být v kuchyni, vařit, běda jí, jestli něco zkazí. Chlap se má postarat o pořádek v garáži. Mně s tím někdy pomáhá manželka, nemůžu říct, že ne.“ Po příchodu do domu ho nepříjemně překvapil obal od bonbónu na zemi a oblečení, které rozházela nejmladší dcera Markéta.

Nepořádek sice nedával za vinu náhradní manželce, ale okamžitě rozdal úkoly alespoň synům. „Budete kmitat, až se z vás bude kouřit,“ zavelel. „On je takový, že vidí kousek bordelu a hned šílí a křičí a mamka musí lítat. Raději nechá vaření a jde, než aby tady byl křik,“ postěžoval si Nikolas. „Taťko nerozčiluj se, mohla by ti prasknout žilka. Všechno se uklidí a bude všechno v pořádku,“ mírnila prozatímního manžela se smíchem Iveta.

Napětí v rodině ovšem začalo už druhý den narůstat. Polévku z předchozího dne nikdo nedal do ledničky a ta tak podle Igorova názoru zkysla. „Měla by to vědět, když je ženská v domácnosti. Měla by se podívat do hrnce, co to v něm je, jestli je jen špinavý, anebo plný, a dát ho do ledničky.“ Iveta začala pomalu ztrácet trpělivost. „Všechno tady musíš podat, on si toho moc sám neudělá, ten pán. Ale jak si člověk chlapa naučí, takovýho ho má.“

Že má ovšem jinak náročný Igor dobré srdce, se ukázalo třetí den, kdy se rozpovídal pro kamery o osvojeném synovi Kevinovi. „Vzal jsem si ho, protože u mě bydlela jedna paní, která neměla kde být a měla čtyři děti. Pak jsme se dozvěděli, že fetuje a je těhotná. Tak jsem upozornil sociálku, odvezl jsem ji na porod, a rozhodli jsme se zachránit to dítě. Beru na něho 500 Kč jako každý normální člověk. Nehraje tam roli, že jsem Rom a beru pěstounské příspěvky z vych*anosti.“

Mezitím se starší děti rozhovořily o svém otci. „Chtěla bych, aby si i nás starších všímal. Třeba se zeptal, jak nám je, co bylo ve škole nebo v práci, on se nás na takové věci nezeptá. Mohl by taky jít někdy někam s mamkou,“ mínila šestnáctiletá Dušana.

Otec v tu chvíli zrovna vešel do dveří a část jejich rozhovoru zaslechl. „Vy mně děcka dáváte. S mámou jsem nemohl nikam jít, protože se nám narodila Markétka.“ „Pořád jenom Markétka, Markétka. My bychom taky chtěli někam jít. Ale co ty nám řekneš? Ne, je práce na baráku. Ne, máme Markétku,“ kárali ho Nikolas s Dušanou. Otec rodiny neskrýval pohnutí. „Od toho jsme do pořadu šli, abyste si uvědomili některé své nedokonalosti,“ dodal Nikolas. „Zkus si, co tady dělá máma každý den,“ radil otci devítiletý Kevin. „Ona to dělá, protože je maminka. Maminka musí uvařit, musí vyprat, to je normální. Ale táta je zase tam… Dělá,“ bránil se chabě Igor.

Iveta, která nebyla scéně přítomna, později vyzvídala, jak Igor reagoval na zprávu, že je jeho syn homosexuál. „To byl otřes,“ řekl Igor a kamera zaostřila na bolestný výraz mladého Nikolase. „Říkal jsem mu, že ho dám na léčení. Ale psycholog mi říkal: ‚Nekřičte, nemlaťte je, musíte se s tím smířit.‘“ Nikolas pak prozradil, že rok udržoval vztah s přítelkyní, kterou mu vnutil otec. „Já jsem to ale věděl od malinka, hrál jsem si i s panenkami.“ Jeho otec však neztrácel naději. „Já myslím, že se to přehoupne. Je to chlap a prostě u mě chlap bude. A věřím, že se to změní.“

Ať si vyzkouší, co dělá máma

Změna režimu přinesla přání, které snad všichni v rodině očekávali. „Chtěla bych, aby sis na jeden den zkusil, co tady dělá tvoje žena,“ prohlásila Iveta. Igor zareagoval překvapivě vstřícně. „Zkusím to, všechno, co budeš chtít, udělám.“ Stejně přijal i druhou prosbu, aby připravil slavnostní večeři před Ivetiným odjezdem. „Moc mu to přejeme a jsme rádi, že mu Ivetka vybrala takový úkol. Aby byl v kůži maminky,“ posvětili Ivetiny plány svorně všichni sourozenci i Viktor.

Že z úkolů není příliš nadšený, prozradil Igor kamerám až mimo doslech dětí. „Jsem z toho úplně nešťastný. Protože to bude asi náročné.“ Sebereflexe ho později dovedla až ke snížení nároků na děti. „Lenošíte? Jen si lenošte,“ pobídl Nikolase, Viktora a Dušanu. „Musí být volno, ať si užívají, ať pořád neříkají, že je pořád jen úkoluju.“ „Čumím. Že mi nic neřekl, když jsem ležel. Třeba to takhle bude i při mamce. Třeba mu to takhle zůstane,“ zadoufal Nikolas. „Přemýšlím, kde jsem udělal chybu. Kde jsem co pro Helenu neudělal,“ reflektoval mezitím Igor.

Večer podle dohody vařil pán domu. Ihned mu došlo, že obracet se v kuchyni a do toho hlídat malou Markétku není jen tak. „Já vařím a do toho i uklízím. A takhle jsem to učil i děti, že když se vaří, nemá být binec.“ Nakonec se rozhodl uvařit na dva dny. „A takhle teď bude vařit i manželka. Protože ona je opravdu vytížená kvůli tomu, že vaří denně dvakrát. Pak bude mít čas na mě i na děti, třeba bychom si i někam zašli.“

Náhradní manželce pak vysvětlil svou novou strategii vaření na dva dny. „Nechci, aby to takhle pokračovalo, protože to je opravdu už na rozchod. Já na ni třeba sáhnu a ona mi řekne, ať ji nechám být, protože je unavená, je vyšťavená. Musí se to úplně změnit.“ Následně si vyzkoušel, co všechno obnáší starost o domácnost. Věšel prádlo a žehlil. „To bude mít maminka radost, jak jste mě tady vychovali. Starýho psa,“ komentoval s úsměvem.

Devátý den spadly starosti o nakrmení celé rodiny opět na Ivetu. „Poslední jídlo a už žádný nebudu nikdy vařit! Teda doufám, jestli to někdo po mně nebude vyžadovat,“ smála se s úlevou. Viktor ji ovšem uzemnil. „Ale to budeš mít doma! Máma ti taky změní chlapa. Ona bude pořád jenom vařit a teď ty budeš taky muset začít.“

Igor si před obědem opět postěžoval na domnělý nepořádek a odebral se do ložnice bilancovat. „Uvědomil jsem si hodně věcí. Chyběla mi manželka. Možná by měla opravdu mít volnost, aby nebyla celý den v té kuchyni. Musí se to změnit.“

Obě trpí záchvaty uklízení

Druhá strana Výměny se odehrávala ve velkém luxusním bytě v Liberci. Rodinu zde tvoří kromě Ivety její manžel Lukáš (35) a syn Kamil (11). Iveta si kromě něj do vztahu přivedla další dvě děti, které jsou však už dospělé a Výměny se účastnit nechtěly. Pár je spolu teprve pět let. Lukáš tvrdí, že je jeho žena milá, ale až příliš dbá na úklid. „Někdy ji mám chuť zbít, protože mám nervy.“ On sám je přitom zvyklý starat se o domácnost, uklízí, vaří a stará se i o Kamila, což jeho manželka údajně nedokáže pořádně ocenit.

Seznámení i tady proběhlo v pořádku. „Působí na mě mile, mám z toho radost,“ prozradila kamerám Helena a obdobně se vyjádřil i Lukáš. Hned druhý den se manželka vrhla na uklízení. „Mám co dělat. Jsme v luxusním bytě, takže je tady všude mramor a já musím vytírat a leštit, protože je na něm všechno vidět.“ Do toho stihla uvařit a řeč nevyhnutelně přišla na zvyklosti z její vlastní domácnosti. „Můj manžel je docela rozmazlený, někdy mi vyčítá, že jsem uvařila jídlo, které ho nezasytí. Vařím proto i dvě různá jídla, pro manžela a pro děti.“

Ačkoli si Iveta ve velkém bytě stěžovala na vzdálenosti, které musí denně ujít i při rutinní péči o domácnost, všechno zastala ke spokojenosti manžela, který není na podobnou péči zvyklý. „Jsem spokojený, co víc bych si mohl přát“ pochvaloval si nad kouřícím se talířem vývaru. „Počkej, jdeš na mě zhurta,“ varoval ale po chvíli Helenu, která mu okamžitě chtěla servírovat i druhý chod. Stejně zapůsobilo i její sdělení, že večer se chystá ještě jednou vytírat. „Co vy blázníte s tím vytíráním?“

Že její práce není samozřejmost, nepřestávalo Helenu překvapovat ani třetí den. Hned ráno ji příjemně překvapil Kamil, který sám od sebe vynesl odpadky do popelnice. „Hned po ránu takhle fungovat? To jsem ještě neviděla. Nebo aspoň u nás to tak není.“ Už o několik minut později názor na svého dočasného syna, který se při cestě do školy musel vrátit pro zapomenutou kartu na autobus, poněkud změnila. „Já myslím, že ji zapomněl schválně, aby nemusel jít do školy,“ mínila Helena.

Ve stejný den, kdy její manžel v Zeměchách hovořil o osvojení Kevina, přiblížila Helena i jejich společný plán osvojit si další dítě, tentokrát z rodiny. Od produkce proto dostala výjimečně mobil, aby se mohla přes konferenční hovor spojit s úřady v Anglii. „Chceme si osvojit Rajanku z Anglie, což je mé sestry neteře dcera. Ta se zbláznila a už dvě děti jí vzali. Proto nechceme, aby to třetí taky někam dali. Byl to nápad manžela.“

Odpoledne se vrátil Lukáš a jako vždy dostal veškerou péči, včetně teplého jídla. Helena si zároveň náhradnímu manželovi postěžovala, že ji bolí zub. Jeho návrh jet na pohotovost ovšem razantně odmítla. Řeč se pak opět stočila k úklidu. „Až budeš chtít jít na balkon, prosím tě nešahej na ta skla, já jsem je umývala. Jen tady takhle můžeš,“ instruovala Lukáše prozatímní manželka. Ten se o chvíli později kamerám svěřil: „Tyhle věci mě s*rou. To je jak Iveta. Bolí ji třeba hlava, ale nejde si lehnout, protože musí ještě pracovat… Tour de France po bytě. A tady je to to stejné.“

Třecí plochou mezi vyměněnými manželi se stala také Helenina péče. „Já na to nejsem zvyklý, že mě někdo takhle obskakuje. Je to pěkné, ale když na to člověk není zvyklý, tak za tři dny nepřejde do takového stavu, že si sedne a všichni se tu ze mě po*erte,“ vysvětloval Lukáš.

Další den se mu alespoň podařilo přesvědčit Helenu, že tentokrát bude vařit on. Manželka, která najednou nevěděla, co s volným dopolednem, se domluvila s Kamilem, že ji naučí svou oblíbenou deskovou hru Dostihy a sázky. „Je tu takový klid,“ zhodnotil situaci Lukáš. „Když je tu Iveta, je takové dusno. Ona si nejde s klukem pohrát, tráví s ním málo času, ne jako třeba Helena.“ „Nikdo si se mnou nehraje, jsem rád, že mám tady tetu,“ přizvukoval mu nevědomky Kamil.

Manžel poslouchá až moc

Při změně režimu naordinovala Helena Lukášovi vymalování stěny, kde jsou podle ní šmouhy od zvířat. Další přání směřovalo na Kamila, který měl nově do školy jezdit sám. On i jeho otec s tím bez výhrad souhlasili. Bez potíží prošla i prosba, aby Lukáš připravil Heleně koupel v jejich velké vířivé vaně. Ráno se tady Kamil vydal sám do školy, tentokrát však zapomněl roušku, kterou mu naštěstí ochotně půjčili členové štábu.

Iveta se po několika dnech konečně naučila trochu odpočívat a Lukáš jí dokonce donesl čistič na okna, aby se tolik při jejich mytí nenadřela. „Tak mi to přijde, že Lukáš poslouchá až moc. Pak kdo je tady chlap a kdo ženská?“ ptala se Helena po tom, co její náhradní manžel odešel do práce. „Tady opravdu funguje jenom Lukáš. Iveta ráno vstává, psy nevenčí, nasnídá se a jde do práce. Tak kdo dělá v té kuchyni? Jenom asi Lukáš,“ uvažovala nahlas Helena. „Nemám na to slova. Aby chlap přišel z práce a hned šel uklízet a vařit? To neznám.“

To jí další den u malování stěny potvrdil i sám Lukáš. „Já myslím, že dělám víc než ostatní chlapi. Pro domácnost udělám, co je v mých silách. Někdy mě ale štve, že to Iveta bere tak automaticky.“ Tím si vysloužil lítost náhradní manželky.

Domácích prací se Lukáš chopil i další den. Kamil totiž dostal ve škole dvě pětky a tatínek se luxováním a uklízením kuchyně snažil ulevit nervům. „Do školy nechodí kvůli covidu a doma na to učení kašle. A já pak vypadám jak debil.“ Přesto náhradní manželce podle jejího přání připravil relaxační koupel s pěnou. „Jsem dojatá, je to nádherné,“ ocenila jeho úsilí Helena.

Lukáš měl zatím čas přemýšlet. „Těším se na Ivetku. Budu jí říkat, že ji miluji, že ji mám rád, trošku víc takových projevů lásky. Nevím, jestli bych si to uvědomil, kdyby nebylo Výměny. Chtělo by to ale trochu míň stresu při tom uklízení. A trošku víc by se mohla věnovat klukovi.“ Helena si mezitím uvědomila, že v náhradní rodině se nikdo s nikým nehádá a podobně by to mohlo fungovat i v její domácnosti. „Všechno budeme řešit v klidu a nebudu už křičet na děti ani na Igora.“

Co všechno je třeba změnit

Po deseti dnech se oba páry opět s radostí shledaly. Výměna názorů mezi osmi očima probíhala neobyčejně klidně. Manželky se pochlubily úspěchy ve svých dočasných rodinách. Helena tím, že se Kamil naučil chodit sám do školy, Iveta zapřáhnutím Igora do chodu domácnosti.

Velkou pochvalu dostal od Heleny Lukáš. „On je úžasný, doma udělá všechno a ty ho ještě buzeruješ.“ „Já to vím. Já vím, že to je špatně a už to nebudu dělat, přísahám,“ tulila se ke svému manželovi Iveta. „On na tu ženskou dbá až moc, i na domácnost,“ pokračovala Helena směrem k Igorovi. „Já taky,“ přisadil si Igor, nikdo ovšem na jeho poznámku nereagoval. Helena dále Ivetě kladla na srdce, aby se více věnovala Kamilovi. Lukáš s ní souhlasil do puntíku. „Chtěl bych, když budeš doma, a nebudeš mít ty svoje uklízecí záchvaty, aby ses mu více věnovala, protože ten kluk to chce.“

Řeč se stočila na středočeskou rodinu. „Děti máš luxusní. Ony kmitají na 150 procent,“ nešetřila chválou Iveta. „Ale dala bych jim trošku volnost. Vím, že toho máš strašně hodně a já bych si to s tebou určitě nevyměnila,“ pokračovala Iveta a Heleně se nahnaly slzy do očí. „Já to mám doma strašně těžký,“ vzlykla. „On ti ale bude pomáhat, slíbil mi to,“ namířila Iveta prst na Igora. „Ale mě doma Igor nenechá, abych neuklízela.“ Manžel ji ovšem ujistil, že se v tomto hodlá změnit. „Abys měla větší volnost, a abychom měli čas taky na sebe.“

„Rozhodli jsme se tak, že nebudeme řešit úklidy a budeme se více věnovat dětem. A on mi slíbil, že se ke mně taky změní, tak uvidíme,“ oznámila Helena po návratu domů a nadšeném přivítání. Na druhé straně se taky neslo ve veselém duchu, i když Iveta okamžitě okomentovala syna slovy: „Ty jsi nějaký tlustý, ne? Budeš chodit cvičit a myslím to vážně.“