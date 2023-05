Naše děti mají dva tatínky. Jak žijí Češi, kteří vybojovali adopci u soudu

JAN ROUS (46, VLEVO) A PETR LANĚ (46) Jsou spolu více než patnáct let. V roce 2010 vstoupili do registrovaného partnerství. V roce 2016 vyhráli spor u Ústavního soudu se stížností na paragraf zákona o registrovaném partnerství, který znemožňoval adopce registrovaným partnerům. V roce 2017 si jako první homosexuální pár žijící v registrovaném partnerství adoptovali dítě. Druhou adopci absolvovali v roce 2021. Synovi Vojtovi je šest let, Tobiasovi jsou dva roky. Petr se živí jako redaktor na volné noze, Jan je finančním expertem. Rodina žije v Holandsku. | foto: Anna Mrázek Kovačič