Chyby ve výchově a jejich dopady. S dětmi si málo povídáme, líčí psycholožka

Mají to dnes děti těžší, než to měli v dětství jejich rodiče?

V mnoha ohledech ano. Téměř polovina rodin je rozvedených či rozpadlých, proměňují se role v rodinách. Dřív bylo dané, že otec je živitel a nezpochybnitelná autorita a matka se stará o domácnost a děti, dnes to tak už není. Také se nyní víc klade důraz na materiální hodnoty a je obrovský tlak na výkon ve škole i v rámci volnočasových aktivit. Tlak na výkon se objevuje v celé společnosti, rodiče hodně pracují, mají málo času na děti. Vše dohromady způsobuje u dětí zmatek, a proto bych řekla, že to mají dnes děti daleko těžší. Občas pak po nich chceme, aby se chovaly jako dospělí.