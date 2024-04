Největší klimatické nesmysly přijala současná vláda, míní europoslanec ANO

„Od pana premiéra mi to přijde malinko pokrytecké. Byla to právě jeho vláda, když se za předsednictví České republiky (v Radě EU, pozn. red.) přijímaly ty největší klimatické ideologické nesmysly jako je zákaz spalovacích motorů nebo rozšíření povolenek na domácnosti, schváleno těsně před předsednictvím. Ministři z pětikoalice hlasovali pro tato opatření a nyní říkají, že jsou špatně. Tady si pan premiér nevidí do úst,“ uvedl ve vysílání Knotek.

Europoslankyně ale nesouhlasila. „Je to naprosto nefér, co říká,“ reagovala. Podle ní pro Green Deal hlasovalo právě ANO, a to v době, kdy „jsme ještě ani netušili, co v něm bude,“ řekla Vrecionová.

„Pan Knotek ví, že v době předsednictví předsednická země není ta, která rozhoduje a schvaluje, ale funguje jako moderátor, který moderuje dohody mezi dalšími členskými státy. Zazlívat vládě zrovna tohle není na místě,“ sdělila.

Podle Vrecionové v dobách předsednictví Česka „řada věcí bohužel byla nastartovaná tak, že se zvrátit nedala“. Fialova vláda se je podle ní nicméně alespoň snažila změkčit. Rozložení sil v Evropském parlamentu je ale v současnosti velice levicové, zelené a progresivistické, uvedla.

Debata o Green Dealu se ve vysílání uskutečnila před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Hlasování se v Česku bude konat 7. a 8. června. ANO i koalice Spolu o přízeň voličů zabojují.