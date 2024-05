Palestinští vězni leží spoutaní nazí a v plenách, prozradily zdroje z nemocnice

Podezření ohledně zacházení s nemocnými a zraněnými Palestinci se týkají vojenské polní nemocnice na vojenské základně Sde Teiman v jižním Izraeli. Podle několika lékařů zodpovědných za ošetřování pacientů v tamním zařízení mají pacienti zavázané oči a jsou trvale připoutáni k lůžku za všechny čtyři končetiny.

Polní nemocnici zřídilo izraelské ministerstvo zdravotnictví po útocích Hamásu speciálně k ošetřování zadržených osob z Gazy poté, co některé veřejné nemocnice a jejich personál vyjádřily neochotu ošetřovat bojovníky zajaté v den útoků Hamásu. Od té doby izraelské síly zajaly v Pásmu Gazy velké množství lidí a odvezly je na základny jako Sde Teiman k výslechům.

Whistleblower z nemocnice Sde Teiman BBC podrobně popsal, jak probíhaly zdravotnické prohlídky bez podávání analgetik, což u vězněných pacientů způsobovalo „neakceptovatelnou míru bolesti“.

Jiný zdroj ze zařízení uvedl, že léky proti bolesti byly podávány jen velmi zřídka a jen vybraným pacientům i při invazivních zákrocích ve vojenské nemocnici. Zmínil také, že i vážně nemocní vězni byli drženi v provizorních vojenských zařízeních a bylo jim odepřeno náležité ošetření, protože by to vyžadovalo převoz do veřejné nemocnice.

Jeden ze zadržených, kterého vyslýchala izraelská armáda a později ho propustila, BBC řekl, že mu museli amputovat nohu, protože mu bylo odepřeno včasné ošetření zanícené rány.

Jeden z vedoucích lékařů pracující ve vojenské nemocnici, která je terčem podobných obvinění, odmítá, že by amputace byly přímým důsledkem zanedbané péče, a označil používání pout, přivazování a dalších omezovacích praktik používaných dozorci za „dehumanizaci“.

Izraelská armáda na obvinění reagovala prohlášením, že vězni jsou ve vojenské nemocnici ošetřováni „s přiměřenou opatrností“.

„Bezpečnost personálu převažuje nad etickými hledisky“

Oba informátoři, se kterými BBC mluvila, se se svými zážitky svěřili pod podmínkou anonymity, kvůli citlivosti této otázky mezi kolegy. Oba pracují na pozicích, které jim umožnily posoudit lékařské zacházení se zadrženými.

Jejich výpovědi podle BBC dokresluje zpráva, kterou v únoru zveřejnila organizace Lékaři za lidská práva v Izraeli, v níž se uvádí, že izraelské civilní a vojenské věznice se staly „aparátem odplaty a pomsty“ a že jsou porušována lidská práva zadržených – zejména jejich právo na zdraví.

Izraelská armáda v reakci uvedla, že poutání zadržených v nemocnici Sde Teiman je „individuálně a denně zkoumáno a prováděno v případech, kdy to vyžaduje bezpečnostní riziko“. Uvedla, že pleny se používají „pouze u zadržených, kteří podstoupili lékařské zákroky, kvůli nimž je jejich pohyb omezen“.

Svědci, včetně vedoucího anesteziologa zařízení Joela Donchina, však tvrdí, že jak pleny, tak pouta se na nemocničním oddělení používají běžně a připoutaní byli i vězni, kteří nebyli schopní samostatně chodit. Lékař také uvedl, že se individuálně neposuzuje, zda je nutné použít pouta, a že i pacienti například s amputovanou nohou jsou připoutáni k lůžku. Tuto praxi označil za „hloupou“.

Předseda izraelské etické zdravotnické komise Josi Walfisch nemocnici v Sde Teiman navštívil a řekl, že všichni pacienti mají právo na ošetření bez pout, ale že bezpečnost personálu převažuje nad ostatními etickými hledisky. „Teroristům je poskytováno řádné lékařské ošetření s cílem omezit pouta na minimum a při zachování bezpečnosti ošetřujícího personálu,“ uvedl ve zveřejněném dopise Walfisch.

Záběry zadržených Palestinců propuštěných po výslechu ukazují zranění a jizvy na zápěstích a nohách. Lidi podezřelé z toho, že bojují na straně Hamásu, Izrael posílá do vazebních středisek. Mnoho Palestinců je po zadržení propuštěno bez toho, aniž by proti nim bylo vzneseno formální obvinění. Izraelská armáda nezveřejňuje podrobnosti o zadržených.