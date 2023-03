Víkendové manželství svědčí nejen mileniálům. Na někoho je svobody až moc

Každý jsme jiný

Snad každý by si přál lásku jako z pohádky. Realita však není až tak růžová. A ač se říká, že dva partneři by měli fungovat jako jeden celek, nesmíme zapomenout na to, že stále je každý z nás specifická osobnost s vlastními názory, pocity a touhami. A ty se mohou často rozcházet.

Není to ovšem jen o rozdílnosti povah. Dusná atmosféra vzniká i ve chvílích „pohody“. Doma převládá klid a zdánlivě vše klape, přesto nás partner začne štvát. Už jen jeho dýchání v nás probouzí vnitřní tlak. Když se navíc přidají běžné denní povinnosti a vlastní potřeby jdou stranou, časovaná bomba je na světě.