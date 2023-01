Pozor na nenápadné sabotéry vašeho vztahu. Mohou být roztomilí a v pyžamku

Chyba č. 1 Děti v posteli

Jestli potomci patří, či nepatří do společného lože rodičů, to je velké téma, které stále rezonuje společností. Zatímco některým přijde praktické a příjemné sdílet postel s dítětem, odbornici z řad lékařů a psychologů jsou spíše proti. Doporučují spíše ihned po narození ukládat potomka do vlastní postýlky.

Důvodů je hned několik. V první řadě jde o bezpečnost, následují však i další negativní vlivy, které si ratolesti během spaní po boku rodičů nesou do budoucnosti. Od úzkostných poruch, nedostatečného sebevědomí až po tzv. spánkovou berličku. „Děti se potřebují naučit, jak usnout bez rodiče nablízku,“ vysvětluje například doktor Schneeberg.

Sdílením lože ovšem trpí nejen dětská kvalita spánku, ale také klid i soužití otce a matky. Pro mnoho párů s dětmi jsou večery a noci jedinou dobou, kdy jsou spolu docela samy. Když však postel okupují ratolesti, může to být smrt pro milostný život.