TEST: V jakém vztahu žijete?

Většina lidí si myslí, že stačí najít si toho pravého nebo tu pravou a pak už není třeba nic dělat, jen si užívat, to v tom lepším případě, nebo si zvyknout, to v tom horším...

Bohužel, romantická verze lásky a partnerského vztahu existuje jen v pohádkách, písničkách a zamilovaných filmech, v životě to bývá někdy pěkná dřina, protože když se svým partnerem chceme žít až do konce svých dní a mít šťastný vztah, předpokládá to, že musíme dodržovat určitá pravidla hry.

Podle studií žije asi 55 % lidí ve spokojených vztazích, přesto si i mnozí z nich přejí, aby právě ten jejich byl trochu harmoničtější a zůstal takový navždy. Občasné hádky jsou celkem normální. Především je třeba empatie, humor a ochota naslouchat.

O tom, že existuje trvalá láska na celý život, je přesvědčených 63 % Čechů. Aby to vydrželo, je nezbytné o toho druhého stále usilovat, zároveň vědět, že vztahové problémy, hádky a konflikty k tomu patří. V nebezpečí se ocitne vztah jenom tehdy, když máme dlouhodobě pocit, že více dáváme, než nakonec dostáváme.

Největší zabijáci sexu

Neúcta

Nevážit si toho druhého je jednou z nejhorších věcí, která se vám ve vztahu může přihodit. Připomínejte si, čeho si na svém protějšku ceníte. A stále mějte na paměti, jak byste si sama přála, navzdory vlastním chybám, aby s vámi partner jednal.

Nevěra

Ten, kdo podváděl nebo byl podváděný, ale přesto chce ve vztahu pokračovat, má naději. Nevěru můžete využít k tomu, abyste si ujasnili, co vám v partnerském vztahu schází.

Nedůvěra

Žárlivost se nevyhýbá mužům ani ženám. Důležité je spolu mluvit. Proč se cítíte nejistí, proč si myslíte, že by vám mohl být partner nevěrný? Rozhovory vás uklidní a posunou dál.

Málo sexu

Málo času, sebevědomí? Příliš konfliktů? Něžnosti se nedají vynutit – ale když zjistíte, co je překážkou, můžete si promluvit o změnách.

Nuda

Existuje spousta možností, jak prolomit rutinu ve vztahu: Dělejte každý den něco, čím svého partnera překvapíte, občas si spolu domluvte rande a naplánujte si krátkou dovolenou.