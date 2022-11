Zachraňte svou lásku. Osm vztahových chyb, které vám dláždí cestu do pekla

Láska je zvláštní věc. Na jednu stranu nám dává pocit výjimečnosti, provázanosti a souznění. Na druhou stranu však víme, že někteří muži jsou lovci, kteří se s jednou milostnou kořistí nespokojí. A naopak některé ženy milují pocit, že jsou loveny, a jeden lovec jim nestačí.

Proto spousta lidí zažívá ve vztazích pocit nejistoty a snaží se zuby nehty lásku udržet. Využívají k tomu jídlo, finance, své půvaby, ale i obyčejnou reprodukci (tedy děti, které jsou mezi rodiči celoživotním pojítkem).

Záchrana vztahů ovšem nespočívá jen v tom, jak si toho druhého co nejvíc „uvázat“, ale i v umění si ho nezprotivit. Psychologové definovali osm nejčastějších chyb, které zatnou klín i do toho nejpevnějšího svazku. Které to jsou?