S cizím mužem ve vlastním bytě. Pohřbít vztah je snazší, než se zdá

Nebuďte si cizí Aby se vám nepřihodilo to, co Marice, je třeba o vztah pečovat. Jen tak se z vás nestanou dva cizinci vržení do jedné ložnice. Co dělat a co nedělat? ✓ Naslouchejte. Je třeba se o svém partnerovi něco dozvědět. Možná si myslíte, že ho znáte jako své boty, ale nemusí tomu tak být ani po dvaceti letech soužití. ✓ Ptejte se. I ty nenáviděné otázky: „Co jsi dneska dělal?“ nebo „Co jste měli k obědu?“ mají své opodstatnění a ke vztahům prostě patří. ✓ Pátrejte. Je dobré zajímat se o partnerovu zálibu v hudbě nebo vědět, co rád čte a o čem sní. ✓ Jezte. Dodržujte rituály, společné večeře bez televize, jen s příjemnou konverzací, jsou vhodným odpichovým můstkem. ✓ Odjeďte. I když na dovolenou jezdíte raději s někým jiným, přestože raději než ve dvou trávíte čas i s dětmi a přáteli, zaveďte si společné výlety jen s partnerem. Měli byste být sami, jinde než doma, nic by vás tam nemělo rušit. Stačí den nebo dva. ✓ Líbejte se. Několik sekund trvající polibek či objímání má na vztah přímo zázračný účinek. Nevzdávejte se fyzického kontaktu!