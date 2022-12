TEST: Kolik prostoru potřebuje vaše láska?

Chodíte všude ve dvou, nebo podnikáte taky něco sama? Létají u vás doma talíře vzduchem, nebo jste to vy, kdo se nehádá a raději ustoupí? Najít rovnováhu ve vztahu není lehké. Náš test vám pomůže najít balanc. Zkuste si zjistit, jak jste na tom a co by bylo dobré změnit.