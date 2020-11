Neví si Ježíšek rady? Darujte vydání knihy nebo masážní váleček na obličej

Lockdown přinesl řadu omezení, jedno přitom pocítily především dámy – výpadek kosmetických služeb. Co si pro jistotu zařídit kosmetický salón doma? Pomoci vám v tom může epilátor na bázi pulzního světla. Ten je v salónech krásy již stálicí, nyní si však prostředek dlouhodobého odstranění chloupků můžete pořídit i domů.

Philips Lumea odstraní chloupky na tváři, v podpaží, na nohu i v oblasti bikin.

Zatímco žiletku musíte používat každých pár dní a po jejím použití můžete mít podrážděnou nebo poraněnou pokožku, domácí IPL (intense pulsed light) ošetření je bezbolestné, můžete jej provádět kdekoliv a pokožka vám po něm vydrží hladká až šest měsíců. Nabízí ho například firma Philips, jejíž výrobek slibuje v průměru 78% redukci chloupků na nohou.

Pohodlně s ním však odstraníte nežádoucí chloupky třeba i v oblasti bikin.„Pulsní světlo uvede chloupek do přirozeného klidového stavu, během kterého vypadne a zpomalí se jeho další růst,“ říká tvůrce Philip Lumea Tom Nuijs.

Hit Instagramu

Po čem ženy touží? Letos je podle sociálních sítí trend jasný – masážní váleček na obličej z drahého kamene. Původ masážních válečků bychom dohledali až ve starověké Číně, kde byly tyto nástroje z polodrahokamů používány elitou pro udržení zdravé a krásné pokožky. A dnes se lidé obracejí do minulosti a znovu hledají recepty na krásu osvědčené YONI YONI staletími.

Obličejové válečky se vyrábějí z růženínu, obsidiánu či třeba ametystu.

A co takový zázračný váleček vlastně umí? Jeho použití na obličej může zvýšit průtok krve do tváří, čímž se vaše pleť projasňuje a zpevňuje. Pomáhá distribuovat kosmetické krémy, séra a oleje hlouběji a kvalitněji do pokožky a je také ideální pomůckou na domácí lymfatickou masáž, která zbavuje pleť toxinů a otoků, zvláště kolem očí.

Navíc pokud uložíte váleček do lednice, pokožka při kontaktu s ním rychle vychladne. To pomůže zbavit pokožku otoků a napnout póry. A v neposlední řadě – masírování obličeje jako takové snižuje stres a uvolňuje napětí, stejně jako masáž těla.

Obličejové válečky nabízí firma Yoni Yoni, a to hned v šesti provedeních: z růženínu, fialového ametystu, hnědého tygřího oka, černého obsidiánu a zeleného nebo bílého jadeitu.

Vlastní kniha bez nákladů na tisk

Chcete obdarovat člověka s kreativní povahou? Dopřejte mu originální dárek v podobě vydání vlastní knihy. Pokud se dnes člověk rozhodne zkusit štěstí s knižním debutem, nemusí už přemlouvat nakladatele ani riskovat ztrátu počáteční investice do vydání knihy na vlastní pěst.

Vydat vlastní knihu lze snadno bez riskantních nákladů na tisk. Výroba začne až ve chvíli, kdy si ji někdo objedná z e-shopu.

Nový projekt Bookla nabízí revoluční službu „print on demand“, díky které můžete nabídnout vaši knihu bez toho, abyste ji předem nechali tisknout. Teprve až si ji zájemce objedná, dojde k jejímu tisku a dodání. Autor tak nemusí řešit, jak velký náklad nechat vyrobit, aby mu nezůstaly stohy neprodaných knih doma, nebo naopak nebyly výtisky k dispozici při nečekaném zájmu.

Za jednorázový poplatek lze knihu připravit k vydání a nabídnout na e-shopu. Cena se pak stanoví z nezbytných nákladů na tisk a marže pro autora, jejíž výši si může autor sám určit. Můžete tak snadno svépomocí vydat třeba povedený blog, cestovní deníky nebo kuchařku. A nabídnout ji všem známým, ale i komukoli jinému, kdo bude mít o výš výtvor zájem.