Příčinu kolapsu jater nezjistil. Na Dakaru jsem amatér, říká Michek

Martin Michek se nedávno vrátil z Maďarska, kde pořádal motokrosový kemp. Jednou týdně také dělá formou hry dětské motokroužky. „Předávám know-how. Moje heslo zní: Magie úspěchu je v tréninku, kterému se vyhýbáš. Bolestivý trénink ti pomáhá k úspěchu,“ říká v pořadu Z voleje nejlepší český motokrosař. „Motosport jde hrozně dopředu, dnes kluci jezdí od čtyř let.“

Sám v šestatřiceti letech touží vylepšit desáté místo na Dakaru, třebaže tuší, že dostat se v konkurenci třicítky továrních jezdců ještě výš, už moc nepůjde. „Být desátý mezi továrními jezdci je něco neuvěřitelného. Jsme privátní tým, hodně lidí si myslí, že jsem profesionál. V motokrosu ano, ale na Dakaru jsem amatér,“ porovnává možnosti s tím, že zvažuje účast v kategorii WRC 2, kde by měl o něco větší šanci na triumf. A stejně vypálí: „Sny jsou jasný. Vždycky chceš být nejlepší. Jsem nohama na zemi, ale pokud sny nemáš a nevyřkneš je, tak se jim nikdy nepřiblížíš. Přitažlivost funguje. Je sci-fi říct, že vyhraju, ale přeju si to.“

Pak pragmaticky doplní: „Reálný cíl by mohl být odkopnout se od desítky, být lepší než doteď, o krůček o dva, předjet sám sebe.“

To se mu daří už jen tím, že znovu usedl do sedla nebezpečného stroje. V roce 2020 se dostal po náhlém jaterním kolapsu na hranu. „Z patnácti lidí na to čtrnáct umře, jeden se z toho dostane transplantací jater. Já se zotavil,“ líčí zázrak.

I když se kolaps v menší míře ještě jednou opakoval, věří, že nejhorší má za sebou. Nebere žádné medikamenty, ani se nemusí v ničem omezovat. Lékaři doteď nezjistili příčinu. „Krušné chvíle,“ ohlíží se dvojnásobný táta. „Někdo říká, že je to červený signál, že jsem magor, ale musím život prožít a pak můžu dělat lidi kolem sebe šťastné. Nedokázal bych se dívat doma se ženou na Velmi křehké vztahy. Paní s tím nesouhlasí, ale podporuje mě, ví, že je to pro mě důležité,“ povídá vděčně.