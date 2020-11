V teplákách i do práce nebo na procházku. Trend, který si zamilujete

Většina žen chce mít doma pohodlí, právě z tohoto důvodu oblékáme kousky volnějších střihů a větších velikostí nebo preferujeme příjemné materiály. Zatímco v jarních a letních dnech vévodí šaty, prodloužená trička a šortky, s příchodem chladnějších dní je potřeba zaměřit pozornost na oblečení, co zahřeje.

Zvláště oblíbeným módním počinem jsou pak tepláky i jejich souhra s mikinou. A právě sladěné modely aktuálně hrají prim na poli trendů. Už není ostudou v nich vyrazit nejen na nákupy či toulky městem, ale například i do práce, samozřejmě za předpokladu, že vám to typ zaměstnání dovolí.

Teplákové komplety pro běžné nošení si zamilovaly také známé osobnosti. Možná díky tomu se staly zásadním trendem. Ovšem svůj podíl na tom má také situace roku 2020, kdy trávíme větší část života doma. Po delší sociální odmlce se některé z nás necítí dobře v upnutém oblečení, zvykly jsme si na komfort, který měkké soupravy poskytují.



I známé ženy milují pohodovou módu. Mezi fanynky „domácích“ kompletů patří například Jennifer Lopezová či Céline Dionová.

Sto lidí, sto chutí

O tom, že jde o jeden ze stěžejních hitů dneška, svědčí také fakt, že módní kolekce jsou dnes plné nejen teplákových setů, ale i pospolu ladících úpletových modelů v elegantnějším pojetí. Nohavice nemusejí být ryze sportovního charakteru, k vidění jsou i modely připomínající tolik lichotivé palazzo kalhoty. Mikiny mohou nahrazovat ležérnější svetrové střihy. Celek tak nositelce dodá více ženského šmrncu.



Inspirace z přehlídek

Při pohledu na „teplákovku” vás možná napadne otázka, jak takovou kreaci nosit, abyste vypadala dobře… Budeme se držet při zemi. Za velkou louží se dámy extravagance nebojí a propojují tepláky klidně s lodičkami, ale my Evropanky jsme jiné, konzervativnější.

Proto vsaďte na klasiku. S kvalitními koženými teniskami vedle nešlápnete. Zimomřivé typy mohou obouvat obutí pro tento čas vhodné, na zvýšené podrážce a s vnitřním zateplením.



Jestli je vám módní svět blízký a ráda experimentujete, pak zkombinujte tepláky zúžené v dolní části s moderními bagančaty nebo kotníkovou šněrovací obuví. Právě tento počin je dle posledního diktátu uznávaných návrhářů a stylistů nejvíce IN.

V kolekcích lze narazit také na kousky netradičního designu, v nich budete nepřehlédnutelná.

Co se týče správného výběru, zde zohledněte postavu i vkus. Štíhlým dámám sluší upnutější i volnější střihy, oversized je navíc trendy pohodlným a nápaditým prvkem.

Ženy menšího vzrůstu by měly tepláky posadit výše do pasu a rozdělit tělo ve střední části, ideálním kouskem zde bude kratší mikina, případně model se širším dolním lemem. Široké nohavice centimetry do výšky nepřidají, ba naopak.

Plnějším křivkám lichotí správná velikost, ale neuškodí, když jeden kousek oblečení bude těsněji kopírovat linie těla, ať nepůsobíte „jako v pytli od brambor”.

Podzimní stálicí jsou přírodní tóny, letos se však do popředí dostávají odstíny starorůžové. Béžovou nic nezkazíte. Černá je praktická, bílá evokuje jemnost a čistotu. Kdyby na vás celek působil až příliš nudně, pořiďte si komplet s nápadem. Například batika, potisky, geometrické tvary budou trefou do černého.