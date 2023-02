TEST: Zjistěte své číslo a odhalte, kdo jste a jak vás vidí váš partner

Možná vám někdy kolegyně, sousedka nebo kamarádka řekla, že její bývalý manžel byl Osmička, zatímco ona je Čtyřka, a tak to vůbec nemohlo dopadnout dobře. Víte, co to znamená? Je za tím technika nazvaná záhadně enneagram, která rozděluje lidi podle čísel a odvozuje od toho nejen povahu člověka, ale také hledá návody, jak se chovat k sobě a druhým.

Vychází z velmi starého systému symbolů, který tvrdí, že existuje devět základních psychologických typů osobnosti. Samozřejmě, každá z nás je jiná a jedinečná, ale přesto je možné najít některé výrazné znaky a každou osobnost enneagramem vyjádřit. Díky němu získáte nový pohled na sebe, své vztahy a také konflikty, které se ve vašem životě objevují.

Představte si následující situaci. V testu vám vyjde, že váš manžel nebo partner je Osmička, zatímco vy Devítka. Tedy hádavost se střetává s touhou po harmonii. Otázkou je, jestli i tak může váš vztah dobře dopadnout. Proč ne? S každým enneagramovým typem můžete být šťastná, pokud jste ochotna se rozvíjet a osvojit si techniku, která je klíčem ke štěstí.

Jak na to?

Pročtěte si v klidu všechny věty uvedené u jednotlivých čísel. To, u kterého z nich souhlasíte s většinou tvrzení, charakterizuje právě vaši osobnost. Rozhodněte se hned, bez dlouhého přemýšlení, důvěřujte své intuici. Podrobné vyhodnocení najdete na následujících stránkách.