TEST: Máte se ráda? Zjistěte, jestli na sebe nejste moc přísná

Zaručenými návody a vyzkoušenými zlepšováky se to všude jen hemží. Tipy, jak mít štíhlejší pas, lepší zaměstnání či šťastnější život, na nás vyskakují na internetu, z televize, útočí na nás z plakátů. A podléháme jim bez ohledu na to, jestli jsme žena nebo muž.

Není to chyba? Pojďme se teď zaměřit na ženy. Každá z nás je originál, tak se nenechte ovlivňovat. Velkou pravdou je, že každému, kdo je se sebou smířený, ba spokojený, se žije lépe! Ale pozor, brát se taková, jaká jste, a být se sebou spokojená neznamená, že byste na sobě neměla pracovat, pokud se vám něco nelíbí.

Klidně počítejte kalorie, když nechcete přibrat, klidně uběhněte denně svou dávku kilometrů, pokud chcete být ve formě, klidně pijte dennodenně ovocné koktejly, chutnají-li vám vitaminy. Pak je tu však druhý extrém: snaha být dokonalá. A to je pěkný nesmysl, protože chtít držet krok s těmi, se kterými se srovnáváte, je cesta do pekla. Ovlivňuje to vaše chování, psychiku i zdraví.

Každou chvíli nám někdo připomíná, jak je důležité být ve všem lepší. Zdravější, spokojenější a výkonnější... Ano, proč ne, to je prima motivace. Cítíme se pak dobře, když jsme nejlepší! Ale nemělo by se to přehánět, natož se s někým srovnávat a vyčítat si.

Odpusťte si ty dotěrné myšlenky typu: Lenka má pevnější břicho než já, Monika vydělává víc peněz, Klára má hodnějšího muže... Změní takové posuzování něco na nás samotných? Asi ne. Když se přestaneme neustále porovnávat s druhými a naučíme se být šťastné s tím, co máme a jaké jsme, budeme žít lépe a zdravěji.

Kromě toho je také v pořádku častěji zůstávat ve své komfortní zóně, tedy v tom, v čem se vy cítíte dobře a v klidu. Prostě srovnat si to v hlavě, uvědomit si, že Lenka má sice menší břicho, ale nebyla v životě na dovolené, Monika sice vydělává víc než já, ale žije sama, že Klára má opravdu hodnějšího muže, ale třeba nemá děti, že… Vaše štěstí, klid, rovnováha a spokojenost spočívají v něčem jiném.

Jistě, občas vám neuškodí, když vidíte a chcete něco jiného, ale měla byste to dělat z vlastního přesvědčení, a ne proto, že to tak dělají jiní. Důležité jsou vaše vlastní hodnoty a priority, ne ty, které má Lenka, Monika či Klára. Jen ty vaše!

Život každého člověka je přece naprosto originální. Také byste toho od sebe neměla požadovat až příliš. Jakmile pochopíte, že jste dobrá taková, jaká jste, můžete být opravdu šťastná.

Na následujících stránkách najdete rady, jak být na sebe hodnější.