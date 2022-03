Jak nás prožívání emocí činí šťastnými: vyzkoušejte si test

Odborníci z jedné americké univerzity zjistili už v roce 2006, že lidé veselé povahy jsou zdravější než ostatní. Ti, kteří se každý den hodně smějí, jsou schopni se pro něco nadchnout a navazují hluboké přátelské svazky a skutečně žijí déle. Kromě toho jsou v těžkých životních situacích i odolnější.

Emoce ovlivňují krevní testy

Až potud by to nebylo nic překvapivého. Ale další poznatky dokazují, že i negativní pocity přispívají k lepšímu duševnímu stavu.

Lze to přirovnat k ekosystému, také on potřebuje pokud možno co nejvíce druhů, které jsou geneticky velmi dobře namíchány, aby byl co nejodolnější. Podobné je to s city a pocity. Kdo je schopen většího spektra emocí, ten žije zdravěji. Tomuto jevu se říká emocionální diverzita.

Jak probíhal pokus? Po dobu jednoho měsíce mělo 175 účastníků zaznamenávat všechno, co cítí, ať pozitivního či negativního. Patřily sem například pocity hrdosti, provinilosti, nadšení, strachu, smutku, zhnusení, naděje, studu, pobavení a ještě mnoho dalších. Po skončení uvedeného období jim byly provedeny laboratorní rozbory krve a zjistilo se, že ti, kteří prožili víc rozličných emocí, vlastně celé spektrum emocí, měli v krvi mnohem méně látek podporujících zánětlivé procesy. Docela působivé, že?

Změna působí podnětně

Jen pokud se setkáváme s ostatními lidmi a zažíváme vzájemné interakce, můžeme mít z různorodých emocí užitek. Takže honem z pohodlného gauče dolů! Stejný účinek má v dnešní době poznamenané koronavirem přirozeně i telefonát.

Od štěstí přes hrdost ke smutku

Emoce jsou velmi různorodé a mají mnoho podob. Kdo je nechá vyhřeznout a proběhnout, podléhá méně depresím, a nemusí tak často vyhledávat lékařskou péči.

Pozitivní stránky negativních pocitů

Pocity, jako je radost, nadšení a naděje, jsou dobré, zatímco třeba závist, smutek a nenávist jsou špatné? Toto tvrzení se v psychologickém kontextu dlouho pokládalo za pravdivé. Nic ale není tak černobílé. I negativní pocity mohou mít pozitivní vyznění, jako kupříkladu strach. Zbystří naše smysly, když se ocitneme v nebezpečí, a tím nám pomáhá!

Bohatství zkušeností

Každá zkušenost, kterou v životě proděláme, je v mozku spojená s určitou emocí. Čím víc máme zažitých zkušeností, tím lépe každou situaci vyhodnotíme a už se třeba tolik nehroutíme, nebojíme, nezmatkujeme, jasně a klidně vidíme řešení.