Saturn je z astrologického hlediska symbolem stability, je to ochránce a rádce. To je pro nás dobré, protože právě Saturn přebírá vládu nad nadcházejícím rokem 2022. Dodá lidem potřebnou výdrž a cílevědomost, kterou budeme i nadále hodně potřebovat. Díky němu se také mnohé vyjasní a bude lehčí to unést.

Uvědomte si, co je podstatné, vypusťte nedůležité a přidejte plyn

Nadcházejícímu roku bude vládnout planeta Saturn a znamení zvěrokruhu Vodnář, což slibuje nový začátek a průlom ve věcech malých i velkých. Saturn ve Vodnáři napomůže tomu, abychom se zamysleli nad svými životními cíli a systematicky začali budovat, co je pro nás důležité.

Nepodaří se to hned a rychle, ale je třeba postupovat krok za krokem. Začátek roku může být ještě trochu obtížný, ovšem pak se už pomalu začne mlha projasňovat. Saturn nás podpoří v tom, abychom se soustředili na podstatné věci, a poskytne nám podporu, takže se dokážeme vyrovnat i s nepříjemnými záležitostmi.

Díky němu dokážeme vystoupit ze své komfortní zóny. Zpočátku to asi nebude nic jednoduchého, ale učiníme-li nezbytné kroky, pocítíme opravdové osvobození.

Saturn sice na první pohled nepůsobí jako planeta štěstí, ale právě on uvolňuje síly, které nám umožní dostat se ke svému nejniternějšímu jádru a odhalit, v čem to naše opravdové štěstí spočívá.

Lidstvu pomůžou technické vynálezy, ale zažijeme i lásku

Saturnovo postavení ve Vodnáři odkazuje také na inovace, technické novinky a vynálezy. Je tedy velmi dobrá šance na průlom v boji s covidovou pandemií a její potlačení.

Vládce roku, podporovaný dále Jupiterem, Uranem a Neptunem, bude působit na to, aby lidé drželi spolu. Neptun pak bude celý rok v pozici, která slibuje dobrosrdečnost a lásku k bližnímu. Těch totiž není nikdy dost a přinášejí opravdové štěstí.