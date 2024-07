Romantika bez komplikací. Na co si dát pozor u letních lásek

Psycholožka radí Jak říká psycholožka Radana Rovena Štěpánková, léto je časem relaxace, uvolnění, sluníčko podporuje i tvorbu hormonů, kterou vedou k lásce a sexu. Sluneční světlo zvyšuje produkci serotoninu, který je známý jako hormon štěstí. Vyšší hladiny serotoninu mohou vést ke zlepšení nálady a pocitu pohody. U mužů i u žen může zvýšená fyzická aktivita a sluneční záření vést k vyšší produkci testosteronu a estrogenu, které jsou spojeny se sexuálním vzrušením. Letní lásky vznikají často daleko od domova v ideálním prostředí, kde nejsou starosti všedního dne. Na jednu stranu je to příležitost k seznámení, na stranu druhou se může stát, že jak rychle vzplanula, tak rychle může pohasnout, a také to, že iluze vytvořená při letním západu slunce může být pouze přelud a v realitě ten člověk může být někdo jiný. Proto zvažte, jestli začít s erotikou. Sexualita vztah vždy mění – prohlubuje, zároveň se obzvlášť ženy stávají zranitelnějšími. Pokud se rozhodnete otevřít sexu zcela, nezapomeňte na ochranu. Jestliže víte, že váš vztah nebude pokračovat, připravte se na to emocionálně. Zvažte, jak se s tím vyrovnáte a co pro vás bude nejlepší. Pokud naopak máte pocit, že by vztah mohl pokračovat i po létě, zkuste udržovat kontakt. Může to být přes sociální média, telefonní hovory nebo návštěvy.