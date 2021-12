Horoskop zdraví 2022: na jaké potíže a nemoci si mají dát jednotlivá znamení pozor

Zdraví v době pandemie řeší většina lidí, je to to nejcennější, co máme. | foto: Getty Images

V době pandemie ho řeší většina lidí. Zdraví je to nejcennější, co máme. Na jaké potíže by si měla jednotlivá znamení zvěrokruhu dát pozor a co je čeká v roce 2022? Na to vám odpoví předpověď astrologa Milana Gelnara.