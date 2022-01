Blíží se rok vodního Tygra, který podpoří naše vztahy i kariérní postup

Tygr je silné nepoddajné zvíře, které se nerado podřizuje a často bývá vznětlivé a vzpurné.

Zároveň však ztělesňuje přirozenou autoritu, již mu propůjčuje jeho osobité charizma. Tygr je zvyklý poroučet a od ostatních vyžaduje poslušnost. Automaticky počítá s tím, že se mu druzí podřídí a podvolí. Je plný ohnivé energie a stěží byste našli někoho s tak silnými vůdcovskými sklony. Proto se statečně vrhá do všech bitev, nadšeně vítá sebenáročnější výzvy a je ochoten obětovat se pro věc, které věří. Boj miluje a přímo bytostně potřebuje. Nemusí přitom jít o konkrétní nepřátele, ale i o jakoukoli nespravedlnost. Není tedy divu, že s sebou do nového čínského roku vnáší opravdu silný vnitřní neklid a intenzivní emoce, spojené s připraveností k tomu zavelet do útoku.

Poselství vody

V čínské teorii prvků je každé znamení zvěrokruhu spojeno s jedním z pěti prvků: dřevo, oheň, země, kov a voda. Existuje tedy pět typů Tygrů, z nichž každý má odlišné vlastnosti.

Dřevěný Tygr je soucitný, expanzivní a otevřený, ohnivý Tygr je bezstarostný, nezávislý, optimistický, avšak s nízkou schopností sebekontroly. Zemský Tygr miluje dobrodružství, je to rozený realista a jeho zbraní je neochvějná víra v sebe samého. Pro kovového Tygra je charakteristická nerozhodnost, tvrdohlavost a schopnost rychle se pro něco nadchnout. Vodní Tygr má v sobě hluboce zakořeněnou sebeúctu, je velmi bystrý a pozorný a rád se učí novým věcem. A právě tyto aspekty ovlivní nadcházející rok. A jak se tygří energie projeví v konkrétních oblastech?

Práce, peníze a kariéra

Jestliže už delší dobu řešíte kariérní postup, přemýšlíte o nové práci nebo byste chtěli rozjet vlastní podnikání, pak už dál na nic nečekejte a od února začněte realizovat své sny. Stěží totiž najdete lepší období pro rozvoj pracovních aktivit, než je právě rok Tygra, jehož silný kreativní duch dokáže zrodit úžasné projekty, ale také vdechnout novou jiskru upadajícímu podnikání.

Možná vás netrápí nedostatek nápadů, ani odvahy k radikálním změnám, ale spíš bankovní konto zející prázdnotou. Pak vězte, že i v tom vám tygří energie bude nápomocná. Avšak pouze tehdy, splníte-li dvě následující podmínky.

Za prvé si musíte být jistí v tom, co děláte, a bezmezně důvěřovat svým záměrům. A za druhé – vaše aktivity nesmějí nijak škodit životnímu prostředí. Ekologie se totiž stane společensky velmi frekventovaným pojmem.

Přestože rok Tygra bude v mnoha ohledech štědrý, mějte se na pozoru před zbytečným utrácením. Veškeré výdaje si předem promyslete a nejednejte unáhleně. Při rozumném investování se vaše finanční situace stabilizuje.

Láska a vztahy

V této oblasti pocítíme mohutnou tygří podporu. Podobně jako tygří smečky drží pevně při sobě a brání jeden druhého proti vetřelcům, tak i rodiny si budou pomáhat a ve vztazích zavládne tolerance, pochopení, láska a harmonie. Materiální touhy ustoupí do pozadí a místo hmotných statků zaujme soucit, porozumění, ohleduplnost a empatie. A to i z toho důvodu, že v příštím roce budeme různými vnějšími okolnostmi nuceni k tomu, abychom řadu věcí řešili společnými silami. Názorové rozdíly a neshody, které dosud panovaly v mnoha rodinách, zmizí. Vášně opadnou a místo nich zavládne smířlivá atmosféra.

Pozor si však dejte, jste-li nezadaní a během roku Tygra navážete novou známost. Vztahy uzavřené v tomto období nemají většinou dlouhého trvání. Snažte se proto pohlížet na svůj protějšek bez růžových brýlí. Prozření by mohlo být hodně bolestivé.

Plánujete přírůstek do rodiny? V roce Tygra se vám jistě zadaří. Určité problémy by mohly nastat pouze v případě, že otec i matka patří ke znamení Tygra. Nikoli však problémy se samotným početím, ale kvůli vzájemným energiím, které by mohly vytvořit hodně výbušnou směs.

Tělesné a duševní zdraví

Všechna znamení bez rozdílu by se měla v příštím roce zaměřit především na zdraví svých ledvin, na něž budou kladeny vysoké nároky. O ledvinách koluje mnoho mýtů včetně toho, že zdravé ledviny nebolí. To je však omyl. Nebolí totiž ani nemocné ledviny. Mnoho lidí se tak dozví o svém problému až ve chvíli, kdy už je pozdě. Ideální způsob, jak se vyhnout potížím, je včasná prevence.

Pijte dostatek tekutin, nejlépe čisté vody, omezte kávu, alkohol a černý čaj. Stravujte se pestře a vyváženě. Do jídelníčku zařaďte hlavně ryby, luštěniny, čerstvé ovoce, zeleninu a obiloviny. Dostatečně se hýbejte a mějte se rádi. Podle čínské medicíny jsou ledviny sídlem života a emocí. Různé potíže proto mohou souviset i s nedostatkem (sebe)lásky a neutěšenými partnerskými vztahy. Rok Tygra také varuje před stresem a nervozitou. Odbourejte je třeba jógou.